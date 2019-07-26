غدا.. انطلاق مبادرة "مستقبل ابني" في القاهرة

نظمت الدكتورة رشا عبد العزيز برنامج "القائد الصغير" والذي سيستمر تطبيقه لمدة شهر بإحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة شعبية في محافظة القاهرة، تحت مسمى مبادرة "مستقبل ابني"، وكانت "رشا" قد اختارت 25 طفلا بأعمار مختلفة تتراوح ما بين 6- 15 عاما، لتتحمل تكاليف تطبيق البرنامج عليهم بدون مقابل.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وبناء القدرات الثقافية والمهارية لدى هذه الفئة العمرية بهدف الوصول إلى طفل قائد، مساندة الدور التعليمي للمدرسة عن طريق منظمات المجتمع المدني، حيث يتضمن البرنامج العديد من المحاضرات وورش العمل في مجالات مختلفة ومنها تنمية المهارات الفنية والرياضية والعلمية وإكساب الأطفال الوعي البيئي والصحي وأخلاق الدين الوسطي لتحسين السلوك لدى الأطفال تجاه مجتمعهم لأن أطفال اليوم هم شباب المستقبل ووحدة بناء المجتمع.

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يشارك في التدريب نخبة من المدربين المتطوعين من عدة دول عربية منها مصر والإمارات والسعودية ومن تخصصات مختلفة منهم أساتذة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية وشيخ من الأوقاف وإعلاميين ومخرجين ومصورين وصحفيين، متخصصين في مجالي الصحة والجمال والمهارات الفنية اليدوية، متخصصين في المجال الزراعي، بالإضافة إلى مجموعة مدربين دوليين من أمهر المتخصصين في إعداد برامج الطفل ويشارك متخصصون في مهارات تطوير اللغة العربية والإنجليزية وخبراء تنمية الذكاءات عن طريق العمليات العقلية.

ينطلق البرنامج بقوة 22 مدربا من كل التخصصات علي ان يكون مدة البرنامج 62 ساعة تدريبية بالإضافة إلى 8 ساعات مخصصة للأنشطة الرياضية.

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