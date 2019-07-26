من العويس للسكري.. تعرف على أنواع المانجو

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ورغم ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إلا أن الكثيرين ينتظرون مجيئه الذي يقترن بموسم فاكهة المانجو، فهي الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين بسبب مذاقها الحلو.
وتعرض "هن" الفرق بين الأنواع الموجودة للمانجو في السوق:
المانجو السكري
تتميز المانجو السكري بحجمها الكبير، وتعتبر من أكثر الأنواع تحتوي على السكر.
المانجو الزبدة
لونها أخضر وأحيانًا يميل للاصفرار، تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة ضعيفة من السكر.
المانجو الفونس
تتميز قشرة سميكة وناعمة ذات نكهة مميزة وخالية من الألياف.
المانجو العويسي
حجمها صغير وبيضاوي وتتميز باللون الأصفر.
المانجو التيمور
تميل للون الأزرق ورائحتها نفاذة ولها قوام زبدي.
المانجو البايري
قشرة المانجو البايري رقيقه جدًا وخالية من الألياف.
المانجو البوريبو
تميل للون الأحمر، وذات قشرة سميكة، ونكهه مميزة وقوية.
مانجو كنت
لونها أصفر يميل للبرتقالي قليلاً، متوسّطة الحجم ولها قشرة سميكة، وتحتوي على القليل من السكريات والألياف.
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