"الفلك" يُبشر المرأة مواليد برج الأسد بانفراج وارتياح على الصعيد العاطفي

تتمتع المرأة من برج الأسد بالعديد من الصفات التي تميزها عن غيرها ومنها تحب الاهتمام بشريك حياتها، وتنتظر العناية والحب من شريك الحياة، كما أن الحب مهم بالنسبة لامرأة برج الأسد، والحياة بالنسبة لها عبارة عن مغامرة مثيرة، كما أنها تحب أن تكون الأفضل، ولا ترضى بالقليل.

وتتميز المرأة الأسد بوفائها وإخلاصها الشديدين، فهي لا تحب الأشياء التقليدية والروتين، وتفضل المناصب القيادية في العمل، كما تسعى جاهدة في الحصول على المناصب، وتتميز بشخصيتها الجريئة والقوية، وأيضًا تمتلك ثقة كبيرة في النفس، ولا تحب الروتين في العمل.

كما تتميز المرأة الأسد بمهارتها في الإقناع والحديث، فهي صاحبة أفكار مميزة وجديدة، وتحظى بالكثير من الاحترام من قبل الآخرين، وتتميز باجتماعيتها وحبها لتكوين العلاقات والصدقات، إلا أنها لا تغفر الخيانة، وتفضل الملابس الرياضية والكلاسيكية، وتعتبر ربة بيت عظيمة وأماً مثالية.

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وتحب المرأة الأسد العيش برفاهية، وتفضل العمل خارج البيت، كما أنها تحب أن تمدح أطفالها، وتحب أيضًا أن يمتدحها الآخرين، وتزداد توهجًا وإشراقًا كلما تقدم فيها العمر، وتتميز بغيرتها الشديدة.

أبرز الأحداث التي تحملها الأيام الأخيرة من شهر تموز/ يوليو:

يشهد هذا الاسبوع تحديدا يوم الاحد 28 انتقال كوكب الزهرة كوكب الحب الى برج الاسد لينضم الى المريخ والشمس ويتحدث عن انفراج وارتياح على الصعيد العاطفي والعائلي وتعارف ووقوع في الحب والارتباط لكل من مواليد الحمل الاسد والقوسز

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الحدث الابرز هو القمر الجديد العملاق يوم 1 في برج الاسد ماذا يعني القمر العملاق هو قمر جديد أو مكتمل في أقرب مسافة له من الكرة الأرضية وبالتالي تأثيراته أشد وطأة من أطوار القمر الأخرى. تكون الطبيعة قاسية من أمطار جارفة وعواصف ثلجية وغيرها وفياضانات وزلازل وانهيارات ترابية وثلجية أو براكين وتسونامي أو نيران أو عنف وثورات وحروب. تتضاعف هذه التأثيرات حين يتزامن القمر العملاق مع كسوف أو خسوف أو أي موقع فلكي آخر.

بالنسبة الى تنقلات القمر يومي السبت والاحد القمر في الجوزاء الهوائي يقدم النجاح والازدهار والمكاسب والارباح لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو الاثنين والثلاثاء القمر في السرطان فتسير الامور المهنية والاجتماعية بشكل جيد وقد تتفاجأ كل من مواليد السرطان العقرب والحوت بفرصة وعرض لمشروع جديد بين الاربعاء والجمعة القمر الجديد والعملاق في الاسد بحيث يحالف الحظ ويساعدك على الربح في مغامرة قد تكون مالية او معنوية او عاطفية هذه الايجابيات تطال كل من مواليد الحمل الاسد والقوس

نشهد هذا الاسبوع حركة جديدة واحداث فلكية مهمة في تنقلات الكواكب مع مع تقدم عطارد في برج السرطان الذي يمنحه الضؤ الاخضر في كل اسفاره وتنقلاته ويسهل عليك كل المعاملات والاوراق الادارية والقانونية التي تتعلق في الخارج مع بلد غريب وكل ما يتعلق في انواع الاتصالات الالكترونية وغيرها، فحركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس المريخ والزهرة في الاسد عطارد يتقدم باتجاه السرطان المشتري في القوس زحل وبلوتو في الجدي اورانوس في الثور.

وبانتظار مولود برج الأسد سنة جيدة جدًا على الصعيد العاطفي فتعرف جديدًا مهما وآفاقًا جميلة وتشويقا واسفارا كما تحمل لك ارتباطا او التزاما جديدا تدعمك الشمس وتبدل حياتك ما يجعلك تتمتع بقدرات معنوية قوية جدا وتزرع في قلبك الشجاعة كما توفر لك الفرص والمشاريع الناجحة في الحياة العاطفية والشخصية ستكون سنة واعدة مهنيا بحيث توقع عقدا مهما وتهتم بكل ما يتعلق بالاسفار ومجالات الترفيه والخلق والعلاقة مع الخارج والتواصل مع الاجانب كما سيكون الصيف حافلا وصاخبا بالاخبار السعيدة واللقاءات والغرام، وأخيرًا مولود الاسد يحب الشراكة في العمل مع مواليدالاسد والعقرب.

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