فستان زفاف مصنوعة من ورق الحمام.. والجائزة 10 آلاف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

أقيمت في مدينة نيويورك المسابقة السنوية لتصميم فساتين زفاف من ورق الحمام، والتي شارك بها 100 مصمم أزياء من حول العالم، ويتنافس المصممين على الفوز بمبلغ مالي بجانب الهدايا المقدمة ضمن فعاليات المسابقة والتي تتراوح بين 2500 دولار و5000 دولار لأفضل 12 متسابق الي 10000 دولار لأفضل تصميم.

بالنسبة للكثير من الفتيات، فإن انتقاء فستان الزفاف مهمة شاقة وتستهلك الكثير من الوقت والبحث بخلاف الأموال الكثيرة التي تنفق عليه، لكن في المسابقة السنوية لصنع فستان الزفاف من ورق الحمام، وضع المشاركون لمساتهم الابداعية على تصميماتهم باستخدام أدوات بسيطة للغاية.

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وضمن شروط المسابقة حسب ما قدم موقع tpdresscontest" أن تكون جمع محتويات الفستان من ورق التواليت فقط والصمغ، وتجنب استخدام الإبره والخيط.

وبدأت فعاليات المسابقة من 22 من شهر يوليو الجاري، وانتهت أمس حيث فازت مسابقة صينية تدعي "Cheap-Chic" بالجائزة الأولي وقيمتها 10 آلاف دولار.

وتهدف المسابقة لحل المشاكل المادية بين الأزواج، عن طريق جمع الاشتراكات من مصممي الأزياء المشاركين في العرض، ولأن الفكرة مختلفة وبها نوع من الإبداع الفني في عالم الأزياء، يحرص مصممي الأزياء المبتدئين بالاشتراك بها.