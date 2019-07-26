دون جراحه...حيل لإخفاء عيوب أنفك بالمكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

هل تعرفين أنه يمكنكِ تصحيح شكل أنفكِ العريض أو الكبير وجعله أكثر نحافة باعتماد بعض الخطوات التجميليّة البسيطة، وبعيداً عن تقنيّات الجراحة التجميليّة والمضاعفات التي يمكن أن تكون مرافقة لها، حسب ما جاء في موقع "العربية".

- اعتماد "الكونتورينج":

تعتمد تقنيّة "الكونتورينج" الشائعة جداً في المجال التجميلي على تظليل الأماكن التي تحتاج إلى التنحيف بألوان داكنة واستعمال الألوان الفاتحة للمناطق التي نحتاج إلى إبرازها.

ولاستعمال هذه التقنيّة في مجال تنحيف الأنف، أنت بحاجة إلى فراشي ماكياج، كريم أساس، بودرة خاصة بالكونتورينج بلونين أحدهما أغمق من لون بشرتكِ والثاني أفتح منها.

طبّقي كريم الأساس على كامل الوجه، ثمّ ارسمي خطّين عموديين بالبودرة الداكنة على جانبي الأنف من طرفه السفلي حتى قاعدة الحاجبين، وبينهما خط عمودي بالبودرة الفاتحة. استعيني بفرشاة ماكياج لتمويه البودرة وستلاحظين أن أنفكِ أصبح أكثر نحافة نتيجة لعبة الضوء والظلال الذي نفّذها "الكونتورينغ".

توسيع النظرات:

عند لفت الأنظار إلى العينين سيبدو الأنف تلقائياً أكثر نحافة. وهناك عدة أساليب يمكنكِ اعتمادها لجعل نظراتكِ تبدو واسعة، أما أكثرها سهولة وفعالية فاستعمال ماسكارا تطوّل وتكثّف الرموش.

يمكنكِ أيضاً اعتماد المكياج الدخاني الذي يعطي عمقاً أكبر للنظرات، استعيني في هذا المجال بظلال رماديّة أو بنيّة تطبّقينها من الزاوية الخارجيّة للعين باتجاه الزاوية الداخليّة وتعملين على تمويهها جيداً. يمكنكِ أيضاً الاستعانة بالآيلاينر لتحديد عينيكِ وجعل نظراتكِ تبدو أكثر اتساعاً.

- ركّزي على إبراز الابتسامة:

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عند اختيار مكياج قويّ على العينين، احرصي على اختيار التدرجات الحياديّة لتلوين شفاهكِ. وعلى العكس إذا كان مكياج العينين ناعماً يمكنكِ التركيز على إبراز شفاهكِ باستعمال أحمر شفاه بلون قويّ أو مشرق، أو حتى اعتماد الصيغ اللمّاعة فهي تلفت الأنظار إلى الشفاه وتبعدها عن عيوب الأنف.

- أعيدي تحديد حاجبيكِ:

يساعد تحديد الحاجبين بشكل يتناسب مع قسمات الوجه في لفت الأنظار إلى منطقة العينين وإبعادها عن الأنف، كما يسهم في تناسق كامل الوجه. ابتعدي عن الألوان الداكنة جداً عند اختيار قلم تخطيط الحاجبين وقومي بتمويه الخطوط التي ترسمينها على الحاجبين للحصول على نتيجة طبيعيّة.

- التخفيف من حدّة عظمة الأنف:

لإخفاء العظمة البارزة في الأنف، استعيني بكريم أساس بلون أفتح من لون بشرتكِ، وطبّقيه من قاعدة الحاجبين نزولاً باتجاه طرف الأنف فاللون الفاتح في هذا المجال سوف يساعد على تمويه العيب الموجود في الأنف.

- لجعل الأنف الأفطس أكثر نحافة:

يمكن ذلك من خلال الاستعانة بلونين من كريم الأساس: أحدهما فاتح والثاني داكن. طبّقي اللون الداكن على جانبي الأنف واللون الفاتح على طرف الأنف فقط، واستعيني بفرشاة ماكياج والقليل من البودرة الشفافة لتمويه كريم الأساس جيداً وستلاحظين أن شكل الأنف أصبح أكثر نحافة.

- لجعل الأنف الطويل أكثر نحافة:

يتحقق ذلك بكريم أساس داكن اللون تطبّقينه على طرف أنفكِ فيما تطبّقين اللون الذي تستعملينه عادةً على باقي مناطق الوجه. وعند تمويهه بواسطة فرشاة كبيرة تضعين عليها القليل من البودرة الشفافة، سوف تلاحظين أن أنفكِ سيبدو أكثر نحافة من قبل.