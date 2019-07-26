سونام كابور بفساتين سهرة.. أناقة لافتة استوحي منها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 07:33 مساءً - نجمات بوليوود يُعتبرن اليوم من الأكثر شهرة، وحتى أنهنّ ينافسن نجمات هوليوود من ناحية الجمال والأناقة والموهبة أيضًا، ومن ضمنهنّ السمراء الجميلة "سونام كابور" Sonam Kapoor التي دخلت مرارًا قائمة الأكثر أناقة، من خلال اطلالاتها المميزة والمبتكرة في مختلف المناسبات والتي اختارتها .

من دور أزياء عالمية مثل دار "إيلي صعب" Elie Saab، و"جان بول غوتييه" Jean Paul Gaultier، و"رالف اند روسو" Ralph & Russo، و"دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana وغيرها، جمعنا اليوم صور سونام كابور بفساتين سهرة مميزة لتستوحي منها في مختلف المناسبات الرسمية. وإليكِ بعض الأمثلة.





سونام كابور في فستان مستوحًى من الخمسينيات

فستان فاخر مستوحى من الخمسينات اختارته سونام كابور



تألقت سونام كابور Sonam Kapoor في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء في فستان بتصميم مميز مستوحًى من حقبة الخمسينيات، وبدت فيه بالفعل مثل نجمات العصر الذهبي، باللون الزهري اللامع من قماش الساتان الفاخر من دون أكمام ، مع قصة مميزة على الكتف، محدد الخصر وتنورته كلوش وصل طولها حد الكاحل، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه، مرصعًا ببكلة من الكريستال البراق.





اطلالة دراماتيكية باللون الأسود اعتمدتها سونام كابور

اطلالة دراماتيكية لسونام كابور في فستان سهرة أسود







من الاطلالة المميزة التي اعتمدتها سونام كابور Sonam Kapoor مؤخرًا على السجادة الحمراء، كان هذا اللوك في فستان سهرة بتصميم دراماتيكي باللون الأسود، مصنوع من قماش الشيفون بقصة الكتف الواحدة، وله أكمام منفوخة لافتة، وقد اختارت معه اكسسوارًا لافتًا للرأس له شبك يغطي الوجه، وقد زينت اللوك بأقراط من الماس.





فستان أبيض فاخر تألقت به سونام كابور

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سونام كابور في فستان أبيض لافت من رالف أند روسو



شاهدنا سونام كابور Sonam Kapoor في اطلالة فاخرة ذات طابع مميز باللون الأبيض، اختارتها من دار “رالف أند روسو” Ralph Russo في فستان سهرة من جهة مكشوف الكتف، ومن جهة ثانية له رداء طويل مطرز بالخيوط الفضية، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية ناعمة.



سونام كابور بفساتين سهرة فاخرة في مختلف المناسبات وعلى السجادة الحمراء، شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار المميزة في فساتين السهرة.

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