إطلالات الفاشينيستا في العيد تنسيقات عصرية وأنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 07:33 مساءً - كثيرات من النساء والشابات بشكل خاص يعتمدن اطلالات الفاشينيستات التي يشاهدنها على وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيّما الانستقرام، ليستوحين منها أفكارًا مميزة لمختلف المناسبات الرسمية والكاجوال، وقد أصبح لدينا في الوطن العربي عدد كبير من الفاشينيستات الشهيرات اللواتي يمتلكن عددًا كبيرًا من المتابعين، واللواتي يعتمدن دائمًا اطلالات مميزة في مخلف المناسبات، وقد جمعنا اليوم بالصور اطلالات الفاشينيستات في العيد، لتستوحي منها لعيد الأضحى المقبل. وإليكِ بعض الأفكار.



اطلالة أنيقة وعصرية نسقتها ديما الأسدي

ديما الأسدي في تنسيق جمع بين الأناقة والعصرية





ديما الأسدي تختار دائمًا الاطلالات المميزة التي تجمع بين الأناقة والعصرية، مثل هذا اللوك المثالي لمناسبات العيد، وكانت عبارة عن بنطلون باللون الأسود مع توب براقة من الترتر الملونة، وزينت اللوك بحزام على الخصر من الجلد الفوشيا، وحذاء بكعب عالٍ مزين ببكلة مرصعة من الكريستال البراق، وشنطة يد صغيرة باللون الأسود.





ناديا حسن في فستان باللونين الأسود والفضي

اديا حسن في فستان ميدي باللونين الأسود والفضي





اطلالة ناعمة اعتمدتها الفاشينيستا ناديا حسن، مناسبة لعيد الأضحى في فستان ميدي من الشيفون باللونين الأسود والفضي، تصميمه أنيق، ياقته عالية وأكمامه طويلة وطوله يصل حد الركبة، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الفضي الميتالك، وحذاءً بكعب عالٍ أسود.





مرام زبيدة في فستان قصير براق

مرام زبيدة في فستان أسود من نيكولا جبران



اطلالة تجمع بين الأسلوب الأنثوي الجذاب والأسلوب العصري اعتمدتها الفاشينيستا مرام زبيدة، حيث اختارت فستانًا قصيرًا باللون الأسود من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran قماشه براق وقصته مبتكرة، وقد اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود من “سانت لوران” Saint Laurent ومجوهرات ماسية لافتة.



اطلالات الفاشينيستا في العيد شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار لتتألقي في مناسبات عيد الأضحى المختلفة.

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