كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 07:33 مساءً - يحاكي اللون الأزرق بمختلف درجاته لون البحر وانتعاشه، ولهذا الموسم جاء هذا اللون بدرجته الكحلية الداكنة ليزيد من فخامة إطلالاتك دون أن يفقدها حيويّتها.



إعداد وتصوير ـ جهاد حجيلي؛ شعر وماكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: MONSE, MERCEDES SALAZAR, BALMAIN, MONSE, SIES MARJAN, FRANCESCO RUSSO, ALEXANDRE VAUTHIER, JW ANDERSON, LA PETITE LUNETTE ROUGE, SACAI

إطلالة من زرقة البحر

فستان من Monse. السعر 2010$

حقيبة من Mercedes Salazar. السعر 533$

إطلالة من زرقة البحر

سترة مقلّمة. السعر 2073$

جينز بقصّة واسعة. السعر 977$

كلاهما من Balmain



نظارات شمسية من Monse Morgenthal Frederics. السعر 513$ أفكارعصرية لتنسيق القمصان النسائية المطبعة بطريقة جذابة إطلالة من زرقة البحر فستان من Sies Marjan. السعر 2470$

حذاء من Francesco Russo. السعر 920$

Advertisements إطلالة من زرقة البحر فستان من Alexandre Vauthier. السعر 1823$

حقيبة من JW Anderson. السعر 900$ بدلات رسمية من مجموعات ربيع وصيف 2019 حسب شكل جسمك إطلالة من زرقة البحر

تونيك مقلّم. السعر 410$

جينز باللون الأزرق. السعر 637$

كلاهما من JW Anderson



نظارات شمسية من La Petite Lunette Rouge. السعر 617$

إطلالة من زرقة البحر

توب من Balmain. السعر 537$

جينز من JW Anderson. السعر 383$ أفكار ملابس يمكن ارتداؤها في الأيام الحارة إطلالة من زرقة البحر سروال من الدنيم. السعر 1177$

توب مقلّمة. السعر 1177$

كلاهما من Monse



حقيبة من Sacai. السعر 697$ فساتين سهرة ستجعلكِ نجمة سهرات هذا الصيف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالات منعشة من زرقة البحر In The Navy لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.