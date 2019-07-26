إطلالات منعشة من زرقة البحر In The Navy

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 07:33 مساءً - يحاكي اللون الأزرق بمختلف درجاته لون البحر وانتعاشه، ولهذا الموسم جاء هذا اللون بدرجته الكحلية الداكنة ليزيد من فخامة إطلالاتك دون أن يفقدها حيويّتها.
إعداد وتصوير ـ جهاد حجيلي؛ شعر وماكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: MONSE, MERCEDES SALAZAR, BALMAIN, MONSE, SIES MARJAN, FRANCESCO RUSSO, ALEXANDRE VAUTHIER, JW ANDERSON, LA PETITE LUNETTE ROUGE, SACAI
فستان من Monse. السعر 2010$
حقيبة من Mercedes Salazar. السعر 533$
سترة مقلّمة. السعر 2073$
جينز بقصّة واسعة. السعر 977$
كلاهما من Balmain
نظارات شمسية من Monse Morgenthal Frederics. السعر 513$
أفكارعصرية لتنسيق القمصان النسائية المطبعة بطريقة جذابة
فستان من Sies Marjan. السعر 2470$
حذاء من Francesco Russo. السعر 920$
فستان من Alexandre Vauthier. السعر 1823$
حقيبة من JW Anderson. السعر 900$
بدلات رسمية من مجموعات ربيع وصيف 2019 حسب شكل جسمك
تونيك مقلّم. السعر 410$
جينز باللون الأزرق. السعر 637$
كلاهما من JW Anderson
نظارات شمسية من La Petite Lunette Rouge. السعر 617$
توب من Balmain. السعر 537$
جينز من JW Anderson. السعر 383$
أفكار ملابس يمكن ارتداؤها في الأيام الحارة
سروال من الدنيم. السعر 1177$
توب مقلّمة. السعر 1177$
كلاهما من Monse
حقيبة من Sacai. السعر 697$
فساتين سهرة ستجعلكِ نجمة سهرات هذا الصيف
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