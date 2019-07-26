حقائب مطرزة مستوحاة من الحضارة المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 07:33 مساءً - الحقائب المطرزة لطالما كانت موجودة في خزانة المرأة لتزين بها إطلالات السهرات والمناسبات، إلا أنّ الموضة نجحت في أن تكسر هذه القاعدة وتعيد تقديمها بأساليب متعددة. فالحقائب المطرزة يدوياً تعد اليوم من الإكسسوارات الرائجة ومن القطع الرائعة والمميزة التي تضفي على إطلالتك لمسة من العفوية والعراقة.



اليوم، الخليج 365 تقدم لك بعض موديلات الحقائب المطرزة يدوياً والمستوحاة من الحضارة المصرية لتستوحي منها:

شنطة ظهر منقوشة بتطريزات مصرية





تمارة التمان عشقت التطريز وقررت أن تصنع قطع فنية رائعة مستوحاة من الحضارات المختلفة المصرية، وأحياناً تختار نماذج أو رموز من الإنسان المصري القديم.

حقيبة كروس مطرزة يدوياً





استطاعت تمارة أن تبهر الجميع بقدراتها في التصميم فمزجت بين الجلد والتطريز الممميز وصنعت منه حقاب مختلفة الأشكال والأحجام، فمنها حقائب الظهر، حقائب الوسط أو الحقائب الصغيرة، أيضاً تطرقت إلى حقائب اليد متوسطة وكبيرة الحد وملأتها بالتطريزات المختلفة والمبهرة.

حقيبة صغيرة مستوحاة من الحضارة المصرية





لا تتردي مطلقاً في مشاهدة الصور لتستلهمي أفكار غير تقليدية مميزة لتزيني بها إطلالتك الرائعة في كل وقت.

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