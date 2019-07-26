ميرهان حسين تكشف لسيدتي عن أسرار أناقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 07:33 مساءً - الممثلة ميرهان حسين تتميز بملامحها الشرقية حتى أن البعض لقبّها بـ كيم كاردشيان العرب، ولطالما عُرفت بـإطلالات تميل الى ارتداء الملابس التي تبرز جسدها أقرب إلى الساعة الرملية.



الخليج 365 أجرت هذا الحوار مع ميرهان حسين، فإلى جانب الحديث عن حياتها الفنية والشخصية، كشفت لنا بعض أسرار أناقتها وإطلالتها المميزة والمتجددة دائماً.



عطر لا يفارقني



* عطرك المفضل الذي لا يفارِقك؟

- أفضل استخدام عطر «بلاك أورتريد توم فوايد»، ويفضل استخدامه ليلاً لأنه شتوي أكثر. أما في النهار، فيفضل أن يكون العطر «فرش»، وبالليل يفضل أن تستخدم الروائح التي فيها جزء بسيط من عطر العود وممزوجة به وبالمسك أيضاً.



هذه أسرار أناقة المرأة العصرية



* ما هي القطع التي اشتريتها في آخر جولة تسوق؟

- قمت بشراء جاكيت فرو، وحذاء رياضيا، وآخر بكعب عالٍ.



* ماذا تفعلين بأزيائك القديمة أو التي ارتديتها السنة الماضية؟

- جزء أعطيه لأختي الصغرى نادين، والجزء الآخر أحتفظ به، والباقي أعطيه لأحد يستفيد منه.



* كم حذاء في خزانتك؟

- أحب الأحذية الرياضية، والتي يصل عددها لـ50 حذاء وأكثر، حيث أعاني من كثرتها فعلاً خاصة إذا سافرت، ولا أفضل ارتداء الكعب العالي إلا في المناسبات الخاصة.



* أغلى قطعة مجوهرات عندك؟

- الألماس الحر والسوليتير أرتديهما في المناسبات الخاصة. أما في حياتي العادية، فلا ألبس أي قطع مجوهرات إلا نادراً.



* ماركة تفضلينها؟

- أحب «شانيل» و«ديور».



* أي نجمة تلفتك بإطلالاتها؟

- ياسمين صبري.

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*أي المصممين المفضلين لديك ؟

فيكتوريا بيكهام



* ألوانك المفضلة في الأزياء؟

- أحب الأسود والأبيض، والأزرق، الأخضر، ولا أحب الموف ودرجاته والبنفسجي.

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هذه الحقائب تستهويني



* ما الأشياء التي لا تستغنين عنها في حقيبة يدك؟

- عطر صغير ببخاخة، وشاحن التليفون، و«الباور بنك» يكون في سيارتي باستمرار، بالإضافة لفيزا كارت، ومفاتيح سيارتي، ومناديل معطرة، و«علكة لبان».



* أيُّ الحقائب تفضلين؟

- أن تكون الحقيبة صغيرة الحجم في يدي، وأيضاً على حسب المكان والمشوار الذي سأذهب إليه. ولا أفضل ماركة محددة سوى أن تكون الحقيبة عملية وجميلة ومتناسقة مع إطلالتي.



* كم حقيبة يد تملكين؟

- كثير جداً، لدرجة لا يمكن أن تتخيلها والتي تتعدى 100 حقيبة.

ميرهان حسين تكشف عن أسرار أناقتها





القاهرة - علاء شلقامي

تصوير – محمود عاشور

ماكيير – باسم لمعي

كوافير – هيثم دهب

ستايلست – احمد عبد الله

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