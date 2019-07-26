فساتين سهرة فخمة موضة صيف 2019 لكشخة العيد

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 07:33 مساءً - ضمت عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019 مجموعة فساتين سهرة فخمة، تعرّفي إلى أحدث الصيحات وانتقي منها ما يليق بكشخة العيد.
فساتين سهرة من وحي الخمسينيات موضة ربيع وصيف 2019
تصدرت فساتين السهرة الديكولتيه المشهد، خلال عروض أزياء ربيع وصيف 2019 لتعيد إلى أذهاننا أناقة نجمات الخمسينيات، من بينها الموديل الباستيلي المزدان بفيونكه كبيرة والريش الموقع من ماركة دينيس باسو Dennis Basso، ارتديه مع قرط رقيق وسوار ناعم.
- اجتاحت فساتين السهرة المصممة بتنانير مؤلفة من أكثر من طبقة، خشبات العروض فتألقت بها عارضات كريستيان سيريانو Christian Siriano، اعتمدي هذا الموديل لتخفي نحافة ساقيكِ ونسقيه مع قلادة مرصعة بالكريستالات لتزيدي اللوك فخامة.
- لا منافس لـ فساتين السهرة المحددة للقوام هذا الموسم، لا سيّما تلك التي تتسع تدريجيًّا من أسفل الركبة Mermaid dresses، وأدرجتها أسماء شهيرة مثل باميلا رولاندPamella Roland وتاداشي شوجي Tadashi Shoji بموديلات فائقة الأناقة، ننصحكِ باللجوء إليها لتزيدي من طول قامتِك.
- أحببنا الفستان الـ A line المحاك يدويًّا من توقيع دار جيفنشي Givenchy والذي ستسمح لكِ قصته الفضفاضة ولونه الداكن بإخفاء الأجزاء المكتنزة من قامتِك، كما سيوحي بأنكِ أكثر طولًا اذا ما اعتمدتِه مع حذاء بكعب عالي.
- برزت هذا العام الفساتين المغطاة بطبعات أو تطريزات الورود كما في التصميمات التي رصدناها لدى بادجلي ميشكاBadgleyMischkaوماري كاترانتزو Mary Katrantzou، وجهي اختياركِ نحو هذا النمط، لتوحي بأنّ قوامكِ النحيل أكثر امتلاءً.
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