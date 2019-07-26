كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 07:33 مساءً -

يظن الكثيرون أن القبعات تناسب فقط المرأة غير المحجّبة، إلا أن ذلك غير صحيح. فمع الوقت، لاحظنا أن المرأة التي ترتدي الحجاب أضحت من أولى الباحثات عن تغيير وتجديد إطلالتها من خلال اعتماد أكسسوارات وقطع أزياء تضفي الأناقة والجمال والرقي على اللوك الذي تختاره. وقد لعبت الفاشينيستا ذوات الإطلالات بالحجاب سواء كنّ عربيات أو غربيات دوراً كبيراً في إطلاق العنان للاهتمام بموضة المرأة المحجبة بالأخص فيما يتعلّق بالقبعات كأسسوارات أساسية سواء في موسم الصيف أو الشتاء.

المدونة صوفيا جودسون ترتدي القبعة مع الحجاب



واليوم من خلال «الخليج 365» ستكتشفين معنا كيفية تنسيق القبعات مع الحجاب على طريقة الفاشينيستا، واضعين بين يديك دليلاً كاملاً لكي تستلهمي منه كيفية ارتداء كل شكل من القبعات بالطريقة الأنسب تبعاً لنوع الإطلالة والمناسبة التي ستشاركين فيها.

تنسيق القبعات مع الحجاب على طريقة الفاشينيستا

قبعة كبيرة مع الحجاب على طريقة الفاشينيستا ياسمين

القبعات مع الحجاب على طريقة الفاشينيستا آسيا @Ascia

المدونة آسيا ترتدي الكاب مع الحجاب لإطلالة رياضية



تعتبر الفاشينيستا كويتية الأصل آسيا من عاشقات القبعات كأكسسوارات أساسية لاستكمال إطلالها بالحجاب بها. ومن الجدير ذكره أنها تعرف جيداً كيف تنسقها مع مختلف اللوكات التي تعتمدها سواء كانت رياضية، كاجوال مريحة لأوقات النهار أو حتى أنيقة أثناء العمل والاجتماعات، حيث تعمد إلى ابتكار شكل حجاب مختلف عن الآخر لكل منها.

وقد لفتتنا كيف نسّقت آسيا قبعة الكاب Cap مع إطلالتها الرياضية بالحجاب، متيحةً الفرصة أمام المرأة المحجبة لأن تكون عصرية وملفتة مهما كانت الظروف.

الفاشينيستا آسيا اختارت القبعة المستديرة لإطلالة كاجوال



كذلك، فقد أعجبنا طريقة وضعها للحجاب كطرحة تحت قبعة مستديرة متوسطة الحجم أثناء سفرها، مبرزةً بذلك حسها الأنيق وأسلوبها المتميّز.

القبعات مع الحجاب على طريقة الفاشينيستا ماريا إدريسي @Mariahidrissi

ماريا إدريسي ترتدي قبعة عصرية من الفرو مع الحجاب



تعرف المدونة والفاشينيستا ماريا إدريسي كيف تلهم النساء المحجبات لاعتماد أجمل وأبسط الإطلالات، بالأخص تلك الكاجوال أو شبه الكاجوال. وهي تعتمد على القبعات كأكسسوارات تتزين بها في الكثير من الأحيان ذلك لإضفاء لمسة تجعلها فريدة عن غيرها.

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لفتتنا كيف عمدت إلى تنسيق قبعة مصممة من الفرو الوردي الفاخر مع الحجاب، كاسرةً جميع القيود لتثبت للمرأة المحجبة أنها قادرة على ارتداء كل ما يعجبها ويليق بها.

الفاشينيستا ماريا إدريسي ترتدي البيريه مع الحجاب



أما لإطلالتها الشتوية الكاجوال، اعتمدت ماريا قبعة بيريه محبوكة من الصوف باللون الأسود وهي مثالية لرحلة في الثلج أو أثناء التنزه تحت قطرات المطر.

القبعات مع الحجاب على طريقة الفاشينيستا سارة صبري @sarasabry

المدونة سارة صبري منسقةً القبعة مع الحجاب

تعشق سارة صبري القبعات.. فهي من أشهر الفاشينيستا والمدونات اللاتي أبرزن العصرية داخل روح المرأة التي ترتدي الحجاب.

سارة صبري ترتدي قبعة Bonnet مع الحجاب



ترتدي سارة مع الحجاب مختلف أشكال وتصاميم القبعات، سواء كانت مستديرة لإطلالة أنيقة بالفستان، أو بتصميم Bonnet لإطلالة أكثر كاجوال قريبة لإطلالة الشارع، أو حتى كاب Cap لإطلالة رياضية.

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