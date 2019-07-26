"الاسكارف" هو الجوكر لإطلالة قطعة واحدة مميزة والاستخدامات متعددة

تحاول كل فتاة اقتناص فرص اكثر لتظهر بإطلالة منمقة وأنيقة في كل وقت، ويفضل أن تكون بلمسات بسيطة وغير مكلفة وحسب موقع "barite" تعتبر موديلات الإسكارف الساتان المطبوعة هى القادرة على القيام بهذا الدور بكل جدارة.

يمكن تحويل " الاسكارف" إلى قطعة إكسسوار أنيقة ومميزة بإضافة لها بعض قطع الإكسسوارات الذهبية وحبات اللؤلؤ إليه.

الاسكارف قادر على تغير إطلالتك إلى الكلاسيكية عند وضعها على ياقة القميص أسفل جاكيت البدلة، ويمكن تنسيقها لتتماشى مع باقى مكملات الموضة الأخرى.

وبلمسات أكثر بساطة يمكنك ارتداء الاسكارف على أحد موديلات البلوزة بسيطة التصميم أو التى شيرت وهنا سوف تكتسب الفتاة إطلالة مميزة وأنيقة.

وعلى الرغم أن القميص الأبيض بسيط التصميم، إلا أنه لا غنى عنه أبدًا في خزانة ملابسك، وبلف الاسكارف حول الرقبة بطريقة مميزة تتحول إطلالتك إلى أخرى أكثر أناقة.

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وتعدد أشكال ربطات "الاسكارف" تجعل الإطلالة في كل مرة أكثر أناقة وتميزًا على الدوام، خاصة التى تربط حول الرقبة، حيث تضفى على صاحبتها أناقة بلا حدود.



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