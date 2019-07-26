إليكِ أهمّ تصميمات البدل الواسعة للمرأة الباحثة عن الأناقة

تبحث النساء دائما عن أبرز تقاليع عالم الأزياء والموضة، الذي تمنحهن إطلالة أكثر جاذبية وإشراقا تلفت لهن الأنظار، لذا فهن الفئة الأكثر بحثا وراء عالم الموضة، وما يحمله لهن خلال كل فترة رغبة منهن في تحطيم شكل إطلالاتهن المعتادة، ولأن الموديلات الأوفر سايز هي الأكثر اكتساحا وظهورا على منصات الموضة في هذا العام، نقدم لك اليوم تصميمات بدل فورمال عصرية أوفر سايز، تمنحك إطلالة شبابية مختلفة، وذلك وفقا لما ذكر على موقع "TMZ".

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لم يقيد عالم الموضة والأزياء الفتيات في تصميمات بعينها، حيث توفر العديد من أشكال البدل الأوفر سايز الحريمي التي تتناسب مع أذواق الفتيات المختلفة، وبخاصة أنها متوفرة بألوانها الزاهية من بين الأحمر، الأصفر، الأخضر والأزرق الزهري وغيرها من الألوان العصرية التي استطاعت أن تخطف قلوب واعين الفتيات حول العالم.

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وتوفر من ألوان البدل الأوفر سايز جميع الدرجات القاتمة من بين الأسود والكحلي والجراي، هذا بجانب العديد من التصميمات العصرية والمتنوعة، لذا اختاري من هذه البدل تصميم شيك ولون عصرى أنيق يتلاءم معك للظهور بأحدث إطلالة فورمال عصرية، من خلال أزياء الأوفر سايز المتربعة على عرش موضة هذا العام.



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