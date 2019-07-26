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طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

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الأرز بالخلطة والكبد والقوانص من الأكلات الصحية جدا للإنسان نظرًا لأنها تحتوي على نسب من البروتينات والنشويات والدهون المفيدة التي يحتاجها الجسم، كما أنها أكلة لذيذة سريعة وسهلة التحضير، يحبها الكبار والصغار، فقط كل ما عليكي هو إتباع الخطوات الآتيه لتحضير هذه الوجبة.

المكونات

2 كوب أرز

ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة توابل مشكلة

ملعقة كبيرة سمنة

ربع كيلو كبد دجاج مقطعة صغير

ربع كيلو قوانص دجاج مقطعة صغير

3 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس

مرقة منزوعة الدسم

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ملعقة  صلصة طماطم

كوب لوز مقشر

نصف كوب زبيب أو أكثر

كوب بندق مقشر

طريقة عمل الأرز بالخلطة بالكبد والقوانص

في وعاء الأرز ضعي الزيت وملعقة من السمن وشوحي الارز جيدا حتى يأخذ اللون الذهبي.

في وعاء آخر ضعي السكر واتركيه حتى يتكرمل ثم ضيفي عليه المرقة تدريجيًا، وتبليه بالملح والفلفل ثم ضيفي ملعقة من الصلصة.

في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي القوانص أولا وشوحيها ثم ضيفي الكبد، وتبليها بالملح والفلفل والتوابل.

ضيفي المرقة بالسكر الكراميل على الأرز واتركيه لينضج.

في طاسة ضعي المكسرات وشوحيها في ملعقة من السمن حتى تأخذ لونًا ذهبي.

في قالب ضعي الكبد والقوانص ثم ضيفي الأرز وضعيهم في طبق التقديم، ثم زينيهم بالمكسرات وقدميه ساخنًا.

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