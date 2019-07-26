بالصور..نجوى زهران تستعد لعرض أزياء الملابس الصيفية بالساحل

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تستعد مصممة الأزياء نجوى زهران، لطرح مجموعتها الجديدة للأزياء الصيفية، فى 2 أغسطس المقبل، فى الساحل الشمالي.
ومن المقرر أن يقدم الحفل الإعلامية رزان مغربي، الذي سيبدأ بتقديم العازف الشهير مارسيلو مجموعة من المعزوفات الموسيقية المميزة، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين.
ويشمل العرض تقديم عارضات أزياء روسيات 130 قطعة صيفية، تتنوع بين ملابس البحر والمايوه والكاش مايوه، وتتميز التصميمات بالإبداع والغربة، فضلا عن الاعتماد على الألوان القوية والصريحة التي تتناسب مع طبيعة فصل الصيف والبحر.
وأكدت "زهران"، في تصريحات صحفية اليوم، أنها ستعلن خلال العرض عن مفاجأة كبيرة.
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