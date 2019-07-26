بينها علاج الحروق وآلام الأذن.. 10 فوائد لأوراق المانجو

رغم عشق الكثيرين لفاكهة المانجو، إلا أنهم لا يدركون فوائد أوراقها، التي تحتوي على خصائص دوائية، وغنية بالمكملات الغذائية مثل الفيتامينات والإنزيمات ومضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد ومضادات الميكروبات.

وبدلا من التخلص من أوراق المانجو، يمكن غليها وتناول السائل، أو تجفيفها وطحنها واستخدامها كمسحوق، وعرض موقع "بولد سكاي"، الفوائد التي تتميز بها أوراق المانجو.

خفض ضغط الدم

عادة ما ينصح خبراء التغذية مرضى ضغط الدم العالي، بتناول كوب مغلي من ورق المانجو، فهو لديه القدرة على خفض ضغط الدم، والاحتفاظ بمعدله الطبيعي.

علاج مرض السكري

أوراق المانجو تحتوي على "تانينز" و"أنثوسيانين"، اللذان يساعدان في علاج مرض السكري، وينصح الخبراء بشرب مغلي أوراق المانجو للوقاية من الإصابة بمرض السكري.

يعالج مشكلات التنفس

من خلال تناول كوب مغلي من أوراق المانجو، يمكن معالجة المشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي، مثل نوبات البرد أو الالتهاب الشعبي أو الربو.

علاج آلام الأذن

عن طريق غلي أوراق المانجو وتركها حتى تبرد، ومن ثم استخدامها سائل كنقط الأذن، من الطرق الجيدة لعلاج آلام الأذن.

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علاج للحروق

ويمكن أيضًا علاج الحروق بمساعدة أوراق المانجو، عن طريق حرق بعض أوراقها واستخدام رمادها، بفركه مباشرة على المنطقة التي تعرضت للحروق.

علاج مرض النقرس

تعتبر أوراق المانجو علاج فعال لمرض النقرس، حيث يمكن شرب كوب يومي من مغلي أوراق المانجو للمساعدة في خفض نسبة حمض اليوريك في الدم.

علاج التوتر

تناول كوب من مغلي أوراق المانجو يخفف من حدة التوتر والقضاء على القلق، فهو مهدئ للأعصاب، ويعطي شعورا بالراحة والاسترخاء.

للتخلص من حصاوى الكلى

يمكن تجفيف أوراق المانجو وطحنها، ثم خلطها بالماء وشربها على معدة خاوية، فهذا الشراب يساعد في التخلص من حصاوي الكلى بطريقة طبيعية.

علاج التهاب الحلق

تساعد أوراق المانجو في علاج التهابات الحلق، حيث يمكن في هذه الحالة حرق بعض أوراق المانجو واستنشاق الدخان المتصاعد منها، ما يعطي راحة كبيرة من التهابات الحلق.

للحفاظ على نظافة الأسنان

يمكن استخدام مغلي أوراق المانجو للتخلص من رائحة الفم الكريهة، كما أنها تعالج المشكلات المتعلقة بالأسنان واللثة.

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