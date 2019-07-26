5 حيل لتغير شكل حمامك بأقل التكاليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يهتم الكثير بديكور المنزل حيث غرف الاستقبال وغرف النوم والشرفة، لكن غرفة الحمام تستحق كثير من الاهتمام في الالوان والاشكال الجديدة التي تعطي الروح لمنزلك.

يفضل بعض الأشخاص الاهتمام بديكورات المنزل وتغيره من فترة لآخري، ولكن مع ارتفاع الأسعار قد يجد البعض صعوبة في ذلك، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365"، حيل بسيطة لتغير ديكور الحمام بأقل التكاليف، حسب ما جاء في موقع "homestolove" المتخصص في الديكور المنزلي:

الأرفف المعلقة:

إذا كانت غرفة حمامك مليئة بمستحضرات التجميل والمستلزمات الصحية، فلابد أن تستعيني ببعض الأرفف المعلقة لكي تتخلص من الزحام في الحمام، وتتمكني من الحفاظ على المستحضرات التجميل من التلف عند التعرض الدائم للمياه والرطوبة داخل الحمام.

الزهور:

يفضل وضع بعض أنواع الزهور الخضراء الطبيعية في حمامك، إذا كان لون السيراميك أبيض، أو اوف وايت، أو بيج، أما إذ كان ذات ألوان غامقة يفضل أضافه بعض الزهور البلاستيكية على الي الحوائط.

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المرآه:

يمكنك اعتماد المرايات ذات الإطارات الملونة التي تضيف شكل مميز وراقي للحمام، أو اضافة بعض الإضاءات الخافتة أو البارزة وهى مناسبة جدا عن وضع المكياج.

الستائر:

ستائر حوض الاستحمام "البانيو" من أبرز الاشكال التي تغير من ديكور الحمامات، فإذا كنت تفضل الشكل فقط فيمكنك إضافة بعض الخامات مثل الشفافة أو المفرغة التي تناسب الحمام الكلاسيكي.

بينما إذا كانت تعتمد في منزلك على الاشكال الحديثة فيمكنك اعتماد الستائر العملية التي تحجب الرؤية.

ورق الحائط:

حاول الدمج بين ألوان الحائط وألوان الأرضية فيوجد بعض أوراق الحائط المضادة للمياه تعمل كغطاء لأرضية الحمام، وهنا يمكنك تغيير شكل الحمام من حين لأخر علي حسب الموضة الرائجة في كل عام.