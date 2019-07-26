للمحجبات.. استوحى إطلالتك المحتشمة من أسبوع الهوت كوتور 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تحرص العديد من النساء المحجبات على الظهور بشكل أنيق ومحتشم، ومتابعة أحدث صيحات الموضة العالمية، ومن أبرزهم أسبوع باريس للأزياء الراقية الذي يشارك فيه مجموعه كبيرة من بيوت الأزياء العالمية.

في السطور التالية يستعرض لكم "الخليج 365" أبرز الأزياء المحتشمة، حسب ما نشر في مجلة "VOUGE" الإنجليزية:

-دار الأزياء العالمي"Chanel":

قدمت شانيل مجموعه أزياء راقية ضمن أسبوع باريس 2020 للموضة العالمية، والتي قدمت خلالها أزياء محتشمة بأكمام طويلة تناسب المحجبات، وتحتوي على تصاميم متنوعة من من البذل النسائية وبعض الفساتين من القماشة الستان.

وأعتمد"Chanel" على اللون الأسود، والأحمر القاتم، والكُحلي، والوردي، والبنفسجي، في معظم التصاميم.

- أزياء المصمم العالمي إيلي صعب:

اختار المصمم العالمي إيلي صعب مجموعه مميزة مستوحاة من الزي الصيني وسط إيقاع الموسيقى الصينية التراثية على ممشى عرض الأزياء في باريس، كما قدم "صعب" مجموعة كبيرة من الأقمشة المطرزة، والستان، والتول، واستخدم الترتر في الكثير من التصاميم لتناسب الإطلالات الملكية في الاحتفالات الرومانسية، واستعمل بعض منقوشات الورود والنباتات وورق الأشجار والتي تميز الأزياء الملكية، ينما التصاميم فظهر العديد من الأكمام الكيمونو والياقة المرتفعة عند الرقبة.

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-أزياء المصمم العالمي اللبناني" زهير مراد":

استوحى زهير مراد مجموعته الجديدة من خلال السفر حول العالم، وكانت وجهته هذه المرة من مراكش عاصمة المغرب، والذي استوحي منها نمط شرقي معاصر من خلال بعض التصاميم المميزة.

وبرز "زهير" في تصاميمه زمن السبعينيات خصوصاً من لوحة "سان لوران"، والتي تتميز بالألوان والزخارف الحرفية التي كانت تستعمل في السجاد والبلاط الشعبي.

-بيت الازياء "Givenchy":

اعتمدت دار الأزياء العالمية "جيفينشي" الريش كأيقونة مميزة لمجموعته لشتاء وخريف 2020، وقدم مزج متناغم بين الأبيض والأسود في كثير من الإطلالات المحتشمة في العرض، بالإضافة لبعض الألوان الوردية في التصاميم الطويلة.

-مصمم الأزياء الفرنسي Julien Fournié:

استطاع المصمم العالمي الفرنسي"Fournié" خطف الأنظار بمجموعته المميزة، التي تميزت بالاحتشام، وتنوعت التصاميم بين الفساتين السهرة الشتوية والصيفية، استخدم خامات عديدة كالقطن والشيفون والستان.