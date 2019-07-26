ماذا في حقيبة ميغان ماركل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 04:37 مساءً - استطاعت ميغان ماركل منذ إطلالاتها الأولى وإعلان ارتباطها بالأمير هاري أن تستحوذ على اهتمام الجميع. فبالإضافة إلى جاذبيتها اللافتة وعفويتها التي أدخلتها قلوب معجبيها، تتمتع ميغان بأسلوب جريء ومختلف عما كنا ننتظره، قد لا يليق بمكانتها بين العائلة المالكة ولكنه بالتأكيد يناسب شخصيتها.

وعند متابعة إطلالات ميغان، نستطيع أن نجزم أنها امرأة تعشق البساطة والعفوية وتميل إلى الخيارات العصرية، كما أنها تبتعد عن التكلّف في كل إطلالاتها ولا سيما في أسلوب مكياجها.

فما هي المستحضرات التي لا تستغني عنها ميغان ماركل في حقيبتها لتحافظ على إطلالتها الجذابة؟



Radiant Touch by Yves Saint Laurent Beauty

Radiant Touch by Yves Saint Laurent Beauty



بدلا من كريم الأساس، تستخدم ميغان ماركل خافي العيوب من إيف سان لوران Radian Touch الذي يمنح بشرتها توهّجاً وإشراقاً من دون أن يترك طبقة سميكة بارزة. كما أنها تضع عند زاوية العين الداخلية القليل من هذا المستحضر لتخفي ملامح الإرهاق والتعب حول عينيها.



Orgasm blush by Nars

Orgasm blush by Nars



يعتبر هذا البلاش من نارس الأكثر مبيعاً في الأسواق بفضل قدرته على خلق توهّج وتورّد على ملامح الوجه بشكل عام. وزعي بلاش Orgasm على عظمتي الخدين وضعي القليل منه على الأنف.



Foundation primer by Laura Mercier

Foundation primer by Laura Mercier



باستثناء مناسباتها الهامة التي تتطلب منها تطبيق مكياج أنيق، تفضل ميغان عدم استخدام كريم الأساس واختيار هذا المستحضر التمهيدي من لورا ميرسييه الذي يمنح بشرتها ملمساً حريرياً ناعماً ويخفي عيوبها بشكل مثالي.

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Black eyeliner by Chanel

Black eyeliner by Chanel



الأيلاينر مستحضر أساسي في حقيبة ميغان ماركل إذ أنها لا تستغني عنه نهائياً. وهي تختار هذا الأيلاينر السائل من شانيل الذي يمنحها نظرة جذابة ومكياج عيون دراماتيكي.



Oribe Dry Texturizing Spray

Oribe Dry Texturizing Spray



لأنها تمنح شعرها عناية مركّزة، تحرص ميغان على حفظ بخاخ أوريبي في حقيبتها. فهو يساعدها في الحصول على شعر كثيف وناعم في الوقت نفسه، ويحميه من العوامل الخارجية والتلوّث.



Sugar rosé tinted SPF15 balm by Fresh

Sugar rosé tinted SPF15 balm by Fresh



بعدما جرّبت العديد من كريمات ترطيب الشفاه، وقع اختيار ميغان ماركل على هذا المستحضر من Sugar Rose الذي يمنح شفتيها الترطيب الذي تحتاجان إليه ويمنحهما في الوقت نفسه لوناً زهرياً ناعماً.

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