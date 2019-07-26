أفضل 10 أنواع أحمر الشفاه تدوم معكِ طوال اليوم

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 04:37 مساءً - أن تحصلي على مكياج مميز وأنيق، أمر ترغب به كل الصبايا، لكنّ الصعوبة في أن يدوم هذا المكياج طوال اليوم، حتى نظل بكامل جمالنا حتى مرور الساعات.
ومن أكثر مستحضرات التجميل التي سرعان ما تختفي من الوجه، هو أحمر الشفاه، بخاصة مع تناول الطعام وشرب الماء والعصائر، ولكي تحافظي على جمالكِ، اخترنا لكِ أفضل 10 أنواع من أحمر الشفاه في العالم، يدوم معكِ طوال اليوم.
Max Factor color elixir -50
يمنحكِ ماكس فاكتور كولور اليكزير جلوس للشفاه ،راف راسبيري رقم 50 عالي اللمعان لمسةً من اللون المنعش لإطلالتك من دون أي التصاق. تمتّعي بشفاهٍ ناعمة الملمس، مرطّبة وفاتنة. لمسة نهائية رائعة مشرقة اللمعان تركيبة مشبّعة بمعززات اللمعان والزيوت المنعّمة تركيبة منعّمة تمنح شفتيكِ ترطيبًا ونعومة حريريّة.
Powermatte Lip Pigment من NARS
إذا كنتِ تريدين الحصول على لون محايد وفاقع من دون لمعان، وبالوقت نفسه يثبت ويدوم طويلًا معكِ، فهذا النوع من NARS سوف يكون خياركِ الأمثل.
Rouge Edition من Bourjois
يعتبراحمر الشفاه روج ايديشن باللون النود رقم 39 لون مكثف ورائع وشبه لامع من الصباح إلى المساء بفضل تعليقه الذي يصل إلى 12 ساعة. تركيبة غنية بمساحيق الحرير التي تحدد الألوان.. نسيج الإصدار الأحمر 12 ساعة بفضل زبدة الشيا الموجودة في صيغته.
Generation G من Glossier
هذا الجيل الأنيق من غولسيير، سوف يمنحكِ لمعانًا بسيطًا، بألوانه المميزة لا سيّما الداكن منها، وبالوقت نفسه لن تخافي من زوال هذه اللمعة.
Truly Kissable Lip Crayon من Honest Beauty
لون أحمر الشفاه لا يكون كافيًا لدينا لوحده، فترطيبها أمر مهم أيضًا، وأن أحصل على أحمر شفاه صحي ولامع كهذا النوع من أونست بيوتي، الغني بزيت جوز الهند وزبدة الشيا، مع ثبات يدوم معي طوال اليوم، هو ما تبحث عنه الفتيات دائمًا.
Epic Ink Lip Dye- NYX Professional Makeup
المميز بهذه الدرجات هو ألوانها المنعشة فاقعة اللون، وعادةً ما تخاف الفتيات من أن تكون هذه الألوان الفاقعة تختفي بسرعة، فهذه الدرجات سرعان ما يسهل ملاحظة اختفائها من على الواجه، وتسبب بعض التصبّغ غير المرغوب به على الشفاه، على عكس درجات الغلوس، لهذا ثبات أحمر الشفاه بهذه الدرجات هو أول أمر تبحث عنه الصبايا.
Lip2Cheek RMS
هذا اللون المميز من أر إم إس الغني بزيت جوز الهند المغذي لشفتيكِ، سوف تشعرين بالقوة والثقة عند وضعه، ليترك لونًا مميزًا وطابعًا جميلًا مع مكياج.
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