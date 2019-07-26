أفضل 10 أنواع أحمر الشفاه تدوم معكِ طوال اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 04:37 مساءً - أن تحصلي على مكياج مميز وأنيق، أمر ترغب به كل الصبايا، لكنّ الصعوبة في أن يدوم هذا المكياج طوال اليوم، حتى نظل بكامل جمالنا حتى مرور الساعات.



ومن أكثر مستحضرات التجميل التي سرعان ما تختفي من الوجه، هو أحمر الشفاه، بخاصة مع تناول الطعام وشرب الماء والعصائر، ولكي تحافظي على جمالكِ، اخترنا لكِ أفضل 10 أنواع من أحمر الشفاه في العالم، يدوم معكِ طوال اليوم. Max Factor color elixir -50 احصلي على ملمع شفاة كولور اليكزير راف راسبيري رقم 50 من المول بسعر 49.33 ر.س يمنحكِ ماكس فاكتور كولور اليكزير جلوس للشفاه ،راف راسبيري رقم 50 عالي اللمعان لمسةً من اللون المنعش لإطلالتك من دون أي التصاق. تمتّعي بشفاهٍ ناعمة الملمس، مرطّبة وفاتنة. لمسة نهائية رائعة مشرقة اللمعان تركيبة مشبّعة بمعززات اللمعان والزيوت المنعّمة تركيبة منعّمة تمنح شفتيكِ ترطيبًا ونعومة حريريّة. Advertisements

Powermatte Lip Pigment من NARS Powermatte Lip Pigment من NARS



إذا كنتِ تريدين الحصول على لون محايد وفاقع من دون لمعان، وبالوقت نفسه يثبت ويدوم طويلًا معكِ، فهذا النوع من NARS سوف يكون خياركِ الأمثل. Rouge Edition من Bourjois احصلي على احمر الشفاه من المول بسعر 78.01 ر.س يعتبراحمر الشفاه روج ايديشن باللون النود رقم 39 لون مكثف ورائع وشبه لامع من الصباح إلى المساء بفضل تعليقه الذي يصل إلى 12 ساعة. تركيبة غنية بمساحيق الحرير التي تحدد الألوان.. نسيج الإصدار الأحمر 12 ساعة بفضل زبدة الشيا الموجودة في صيغته.

Generation G من Glossier Generation G من Glossier

هذا الجيل الأنيق من غولسيير، سوف يمنحكِ لمعانًا بسيطًا، بألوانه المميزة لا سيّما الداكن منها، وبالوقت نفسه لن تخافي من زوال هذه اللمعة.

Truly Kissable Lip Crayon من Honest Beauty Truly Kissable Lip Crayon

لون أحمر الشفاه لا يكون كافيًا لدينا لوحده، فترطيبها أمر مهم أيضًا، وأن أحصل على أحمر شفاه صحي ولامع كهذا النوع من أونست بيوتي، الغني بزيت جوز الهند وزبدة الشيا، مع ثبات يدوم معي طوال اليوم، هو ما تبحث عنه الفتيات دائمًا.

Epic Ink Lip Dye- NYX Professional Makeup Epic Ink Lip Dye

المميز بهذه الدرجات هو ألوانها المنعشة فاقعة اللون، وعادةً ما تخاف الفتيات من أن تكون هذه الألوان الفاقعة تختفي بسرعة، فهذه الدرجات سرعان ما يسهل ملاحظة اختفائها من على الواجه، وتسبب بعض التصبّغ غير المرغوب به على الشفاه، على عكس درجات الغلوس، لهذا ثبات أحمر الشفاه بهذه الدرجات هو أول أمر تبحث عنه الصبايا.

Lip2Cheek RMS Lip2Cheek RMS

هذا اللون المميز من أر إم إس الغني بزيت جوز الهند المغذي لشفتيكِ، سوف تشعرين بالقوة والثقة عند وضعه، ليترك لونًا مميزًا وطابعًا جميلًا مع مكياج. إقرئي أيضاً مكياج كارول سماحة نجمة شهر يوليو..سيعجبك إيمي سمير غانم تكشف عن سر جمال بشرتها طرق مكياج سموكي بالظلال الفضية

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