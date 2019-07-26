علاج انتفاخ العينين بوصفات سهلة قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 04:37 مساءً - من الأمور المزعجة التي تُفسد مظهرنا الجمالي، هو مشكلة الانتفاخات تحت العينين، والتي تحدث للكثير من الأسباب تتعلق بمشاكل النوم والإرهاق، وغيرها من الأمور.

وقبل أيّ مناسبة مهمة، من الطبيعي أن تصبح مشكلة انتفاخ العينين مؤرقة لمظهر وجهنا، وتجعل التعب يبدو على وجهنا بشكل كبير، لهذا إليكِ بعض الحلول السهلة والسريعة التي تخفف من انتفاخ العينين قبل أيّ مناسبة مهمة.



الملعقة الباردة

جربي الملاعق الباردة



ضعي ملعقة الشاي الصغيرة بالفريزر لمدة 5 دقائق، ومن ثم أخرجيها وضعيها تحت العينين لدقيقة أو 30 ثانية، كرري هذه الحركة من مرة إلى 3 مرات في اليوم الواحد قبل مناسبتكِ المهمّة.



أكياس الشاي الأسود

أكياس الشاي تخفف من حدة انتفاخ العينين



اعتمدي أكياس الشاي الدافئة، وضعيها تحت العينين، إذ تساعدكِ على تهدئة الانتفاخ، وكذلك تجنّبكِ أيّ التهابات قد تحدث لعينيكِ المجهدتين، وتخفف من مشاكل الهالات السوداء، جربيها أيضًا قبل أيّ مناسبة أكثر من مرة في اليوم.



قطن مبلل بماء الورد

خففي انتفاخ العين بماء الورد



ضعي زجاجة ماء الورد الخاصة بكِ في الثلاجة، واغمسي بها قطعة قطنية، وضعيها على عينيكِ لتمتص الالتهاب المسبب لانتفاخ عينيكِ، ومن الممكن أن تجربي هذه الحركة على كامل الوجه أيضًا، لتهدئته من أيّ احمرار أو انتفاخ.

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زيت اللوز الحلو

جربي زيت اللوز الحلو لانتفاخات العين



جربي مسح منطقة تحت العينين بزيت اللوز الحلو قبل النوم، فهو يحتوي على مواد طبيعية تقلل الانتفاخ، وتمنحكِ بشرة لامعة، جربية مرة إلى مرتين أسبوعيًّا.



طرق أخرى تجنّبكِ الانتفاخ تحت العينين بجانب الوصفات الطبيعية



- تناولي الكثير من الماء، لتهدئة الانتفاخ، فربما يكون الأمر له علاقة باحتباس الماء داخل الجسم.

- النوم لفترات كافية، لأنها واحدة من أكثر الأسباب التي تسبب مشاكل تحت العينين.

- تجنّبي التدخين الذي يؤثر على صحة وشباب بشرتكِ بشكل عام.

- تناولي الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء والكولاجين، مثل البطيخ والأفوكادو.

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