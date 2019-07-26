زيادة سُمك أظافر القدمين.. أسبابها وطرق علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 يوليو 2019 04:37 مساءً - تعاني الكثيرات من السيدات مشكلة زيادة سُمك أظافر القدمين، وهذا يعود للعديد من الأسباب؛ أهمها إهمال العناية بأظافر القدمين، التي يمكن أن يؤدي إلى إصابتها بالعدوى أو الفطريات، وهذا ما يغيّر من شكلها؛ فتصبح الأظافر سميكة.



ولكن يمكن حلّ هذه المشكلة؛ من خلال التعرف على أسباب زيادة سُمك الأظافر وطرق علاجها وتفادي الإصابة بها:

أعراض مشكلة الأظافر السميكة

علاج سُمك أظافر القدمين

١- اصفرار الأظافر أو تغيّر لونها إلى اللون البني أو الأخضر.



٢- وجود رائحة كريهة للقدمين.



٣- تكسر الأظافر باستمرار.



٤- ظهور بعض العلامات البيضاء على أظافر القدمين وكأنها مقشرة.



٥- وجود آلام في أظافر القدمين باستمرار، خاصة عند ارتداء الأحذية.

أسباب زيادة سُمك الأظافر

زيادة سُمك أظافر القدمين

- وصول الفطريات والبكتيريا إلى الجزء الداخلي للأظافر.



- عدم الاهتمام بارتداء حذاء أو "شبشب" في أماكن، مثل حمامات السباحة، وصالات الرياضة.



- ارتداء حذاء ضيق لساعات طويلة مع التعرق.



- عدم العناية بغسل القدمين باستمرار.

علاج سماكة أظافر القدمين في المنزل:

أولاً، يجب الذهاب لطبيب مختص لعلاج مشكلة سماكة الأظافر إذا تفاقمت، ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية والعادات اليومية التي يمكنكِ اتباعها لعلاج تفاقم مشكلة الأظافر السميكة ومنها:



الاهتمام بغسل القدمين والأظافر يومياً بالماء والصابون، باستخدام فرشاة خاصة بالقدمين؛ لضمان التخلص من الفطريات التي يمكن أن تتواجد بها.



يمكنكِ تطبيق الزيوت الطبيعية على الأظافر، مثل استخدام زيت شجرة الشاي مرتين يومياً.



اهتمي بالبحث عن الزيوت الطبيعية التي تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات؛ كي تساعدك على علاج الأظافر السميكة، ومنها زيت القرفة، زيت الزعتر.

نصائح لتجنب ظهور الأظافر السميكة

أسباب زيادة سُمك أظافر القدمين

- اعتني بالحفاظ على قدميكِ نظيفتين باستمرار؛ من خلال غسلهما بالماء والصابون وتجفيفهما بالمنشفة.



- حافظي على قدميكِ جافتين قدر الإمكان.



- قومي بتغيير الجوارب عدة مرات في اليوم، واهتمي بارتداء الجوارب القطنية؛ لأنها تمتص أي رطوبة بالقدمين.



- اهتمي بشراء الأحذية التي تكون بها مساحة جيدة للأصابع وغير ضيقة.



- اعتني بارتداء خفّ منزلي (شبشب) أثناء تواجدك داخل البيت وأثناء الاستحمام.



- استخدمي أدوات تقليم أظافر نظيفة ومطهرة باستمرار.