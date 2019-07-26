من الشائعات لاستقرار حالتها.. القصة الكاملة لمرض فجر السعيد

تناقل عدد كبير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إشاعة تفيد بتعرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد، لنزيف في القلب عقب إجرائها عملية جراحية، وأعاد عدد من الفنانات تلك الإشاعة عبر حساباتهم الرسمية –منهم الفنانة أحلام- داعين الجمهور بالدعاء للإعلامية بالشفاء العاجل.

حتى خرج زوجها سعود السبيعي، ليكشف تفاصيل مرضها وماذا حدث؛ "هُن" تستعرض في التقرير التالي تفاصيل مرض فجر السعيد:

الشائعات تطارد الإعلامية الكويتية

كانت بداية إعلان المرض من حساب على تويتر يحمل اسم "دسمان"، حيث كتب إن الإعلامية الكويتية تعرضت لوعكة صحية انتقلت على إثرها للمستشفى، كما قال إنها تعرضت لنزيف حاد مع توقف في القلب.

وكتب دسمان: "الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة وسيتم نقلها الآن الى مستشفى مبارك الكبير ولكنهم بانتظار سيارة الإسعاف لنقلها من مستشفى طيبه بسبب عدم جاهزية سيارة إسعاف المستشفى بالأجهزة الطيبة اللازمة لنقل مثل هذة الحالات".

مشاهير يدعون لفجر السعيد بالشفاء

بمجرد انتشار نبأ تعرضها لوعكة صحية، بدأ المشاهير، والفنانون بالدعاء لفجر السعيد، ونشر صورا لها، فيما اعاد بعضهم نشر التغريدة التي سببت قلقا بالغا، ومن بينهم الفنان طارق العلي الذي كتب تغريدة على تويتر يطالب بالدعاء لها، "سلامات و متشوفين شر الأخت الإعلامية الكاتبة فجر السعيد اسأل الله أن يمن عليج بالشفاء العاجل".

وكذلك الإعلامي الشاب حمد قلم الذي كتب عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "دعواتكم بالشفاء للكاتبة فجر السعيد تعرضت لوعكة صحية وتم نقلها للمستشفى قبل شوي".

وأكدت مي عيدان الخبر كذلك عبر "تويتر"، وطلبت الدعاء لها بالشفاء قائلة، "اللهُم اشفي فجر السعيد فأنت أعلم بحالها اللهُم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها اللهُم لا ترينا فيها بأسًا يُبكينا ربي اشفيها شفاءًا لا يُغادر سقمًا يا من تُعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء البائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل يارب العالمين".

تفاصيل مرض فجر السعيد

وأوضح زوج فجر السعيد سعود السبيعي، وهو محام كويتي، تفاصيل الحالة الصحية لزوجته، قائلا إنها كانت تخضع لعلمية جراحية في إحدى المستشفيات الخاص بضاحية صباح السالم في الكويت، إلا أنها تعرضت لحالة صحية حرجة بعد العملية ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير.

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وأوضح وفق ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، إن ما حدث بعد العملية هو "تسريب"، ما أدى إلى تسمم وربكة في وظائف أعضاء الجسم، وكانت على وشك التعرض لتسمم، لذا نقلت للعناية المركزة، وفق السبيعي.

زوج فجر السعيد ينفي توقف قلبها وتعرضها لنزيف

ونفى سعود السبيعي، وهو مستشار سياسي سابق لرئيس مجلس الأمة، توقف قلب زوجته خلال إجرائها العملية الجراحية، وهو ما ذهب إليه بعد رواد مواقع "السوشيال ميديا"، كما نفى كذلك تعرضها لنزيف خلال تلك العملية.

واستبعد السبيعي أن يكون هذا "التسريب" حدث بسبب خطأ طبي، موضحا أن الأمور ستتضح خلال 3 أو 4 أيام كأقصى تقدير، مؤكدا على أن زوجته تتلقى الرعاية المناسبة في مستشفى مبارك الكبير، وباتت حالتها مستقرة.

رغم الخلافات أصالة تدعو لها بالشفاء

بدأت خلافات أصالة وفجر السعيد منذ فترة، ففجر السعيد دائمة الهجوم على أصالة، إحداها مطلع فبراير من العام الحالي، خلال غناء أصالة لأغنية وطنية كويتية ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير"، فقد استنكرت فجر تلك الخطوة، وهاجمت أصالة وصوتها.

مرة ثانية في مارس من السنة الحالية، حينما طالبت أصالة بالجنسية المصرية، هاجتمها مرة ثانية فجر السعيد، مستنكرة أنها حصلت بالفعل على الجنسية البحرينية، وقالت إنها لم تكتف بها، وردت أصالة عليها خلال برنامج "عمرو أديب".

ورغم ذلك، وبعد تأكيد مرض فجر السعيد، نشرت أصالة صورة لها، شاركتها مع متابعيها عبر "إنستجرام"، تدعو لفجر السعيد بالشفاء حيث كتبت، "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعًا، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي، لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان".

حساب فجر السعيد يحذر من تداول أنباء كاذبة حول مرضها

بانتشار شائعات مغلوطة حول مرض فجر السعيد، نشر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة يحذر فيها من تداول أخبار كاذبة حول مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث كتب في تعليق أرفقه بالصورة، "تم تداول في الآونة الأخيرة أخبار غير صحيحة عن حالة الكاتبة فجر السعيد، لذلك وجب التنويه بأن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ، وتحظى باهتمام الطاقم الطبي المشرف على حالتها في المستشفى، ومن كبار المسؤولين".

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