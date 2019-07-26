مضاد للاكتئاب وينظف الرئتين.. فوائد تناول عصير الطماطم

فوائد كثيرة يتضمنها عصير الطماطم رغم أحاديث بعض العلماء عن خطورته على الصحة، لكن احتواء الطماطم على الكثير من العناصر المفيدة جعلت من العصير فوائد من تناوله، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

يمنع الإصابة بالسرطان

فاللون الأحمر للطماطم من صبغة الليكوبين، التي تعتبر أقوى مادة مضادة للأكسدة وتمنع تطور الأورام الخبيثة والوقابة منها أيضًا، لذلك عصير الطماطم المبستر يحتفظ بهذه الخصائص المفيدة.

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يزيل الإجهاد والاكتئاب

الطماطم تحتوي على نسبة عالية من السروتينين، فتناول كوب من عصير الطماطم يعطي العديد من الفيتامينات، وأيضًا جرعة كبيرة من هرمون السعادة، الذي تساعد في مكافحة الاكتئاب.

تنظيف الرئتين

عصير الطماطم يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وهي التي تمنع انتفاخ الرئتين، كما أنه غني بفتيامين C، الذي يحتاجه الإنسان وخاصة المدخنين، الذي اعتادوا استنشاق الهواث الملوث، لذلك عصير الطماطم تساعد في تنظيف الرئتين.

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