تخلصي من الهاموش بـ4 طرق منزلية

الهاموش ضيف ثقيل، خاصة في أيام الصيف الحارة، وهناك بعض الطرق المنزلية التي يمكن استخدامها للتخلص منه، بحسب ما نقل موقع "هانكر"، لتنعمي بأجواء هادئة في البيت دون مطاردة.

خل التفاح

ضعي القليل من خل التفاح، مضاف إليه صابون الاطباق السائل، الرائحة تجذب الهاموش، إلا أنه يموت بمجرد اقترابه من تلك الأنواني.

يفضل وضعها في الغرف التي يوجد بها هاموش، وحول البلكونات، والنوافذ، استبدلي السائل كل بضعة أيام لجذب المزيد من الهاموش.

المبيدات

المبيد المصنوع من البيريثرين،يطرد الهاموش، وكذلك طارد الحشرات ضعيه على جسمك، لصد كلا من البعوض والهاموش،

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سيوفر كل من خياري المبيدات الحشرية حلولًا مؤقتة لمشكلة الهاموش الداخلية، ويجب منع الهاموش من الدخول من الأساس.

الشبكة

وهي التطبيق العملي لمقولة الوقاية خير من العلاج، حيث توضع شبكة على النوافذ والبلكونات، تمنع دخول الهاموش من الأساس، أو على الأقل الحد من أعداده.

زيت الصنوبر

انقعي قطعة من القماش في زيت الصنوبر، وضعيها أعلى جميع النوافذ لصد الهاموش، أفضل مكان لوضعها هو في المنتصف للمساعدة في صد الرائحة للبعوض، وكذلك فوق الأبواب والبلكونات.

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