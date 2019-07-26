"أنا خايفة".. ريهام سعيد تعبر عن حزنها الشديد لرحيل فاروق الفيشاوي

عبرت الإعلامية ريهام سعيد، عن حزنها الشديد لرحيل عدد كبير من نجوم الفن وكان آخرهم الفنان فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية بالأمس.

نشرت "ريهام" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة مجمعة بعدد من الفنانين الراحلين، وعلقت عليها قائلة: "أول مره أحس إني خايفة.. خايفة متفرجش على فيلم وأسقف بعد ما يخلص.. خايفة مفيش مشهد أحس إني شبعت بعد ما اشوفه.. خساره أوي.. خساره نور الشريف، فاروق الفيشاوي، محمود الجندي، أحمد زكي، محمود عبد العزيز".

Advertisements

وتابعت "ريهام" في تعليقها: "مع احترامي للفنانين الموجودين الناس دي مش هتتكرر.. الله يرحمهم بجد زعلانة يا رب المخرجين والمنتجين يتنازلوا عن الشلل والأصحاب ويدوا فرصه لمواهب بجد عشان نعوض جزء صغير من الخسارة".

توفى الفنان فاروق الفيشاوي، فجر الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عامًا، وشيعت جنازة الفنان بالأمس، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، أعلنت عن عودتها لتقديم برنامج "صبايا الخير"، المذاع عبر قناة "الحياة"، الأحد المقبل، بعد مرورها بأزمة صحية، جعلتها تقوم بزرع أنفها بواسطة غضاريف من الأذن، بحسب ما ذكرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

​