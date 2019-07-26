مجموعة حديثة من الأزياء الرياضية وأسلوب الشارع بالتعاون بين "فيكتوريا بيكهام" و"ريبوك"

تعدّ فيكتوريا بيكهام من أنجح النساء في عصرنا الحالي، سواء في حياتها الشخصية أو العملية؛ إذ أطلقت مؤخرًا علامتها التجارية المستدامة لمستحضرات التجميل، إلى جانب مجموعات ناجحة من الأزياء لعلامتها التجارية الشخصية، ومن المذهل أنها لا زالت تملك وقتًا إضافيًا لإطلاق مجموعة من الأزياء الرياضية وأسلوب الشارع بالتعاون مع العلامة التجارية العملاقة ريبوك.

وبعد الإصدار الأخير من تعاون Reebok x Victoria Beckham في وقت سابق من هذا العام، انتقلت نجمة فرقة سبايس غيرلز السابقة إلى إنستغرام، للإعلان عن طرح المجموعة الثانية من التعاون المستوحى من روتين التمارين اليومية التي تمارسها ومن مسيرتها المهنية كراقصة.

و على غرار مجموعة ربيع 2019 التي رأيناها في وقت سابق من هذا العام، فإن هذه المجموعة لخريف 2019 تشمل الملابس والإكسسوارات التي تتمتع بجاذبية لكلا الجنسين، ولكنها تلبي احتياجات السيدات على وجه التحديد.

توفّر لوحة الألوان ظلالًا فاتحة وداكنة، فالأولى تشتمل على درجات وردية ناعمة نراها عادةً على ملابس الباليه، والأخيرة تميل أكثر نحو ظلال الكاكي والأزرق البحري والأسود التي تميز أسلوب ستايل الشارع.

وتشمل القطع البارزة حمّالات الصدر الشفافة، والسراويل الداخلية، والقمصان ذات الأكتاف العارية، ومعاطف الترنش، وسترات البومبر، وبالطبع تشمل تصميم جورب بولتون، وتصميمًا مبتكرًا مستوحى من صورة بولتون الظلية التي تعود إلى فترة التسعينيات.

قد يهمك أيضًا:

- فيكتوريا بيكهام تظهر بإطلاله جذابة في نيويورك

- فيكتوريا بيكهام تستعرض قوامها الممشوق في ملابس رياضية