حيل لأخفاء عيوب أنفك دون جراحه..منها المشروبات الغازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

هل تعرفين أنه يمكنكِ تصحيح شكل أنفكِ العريض أو الكبير وجعله أكثر نحافة باعتماد بعض الخطوات التجميليّة البسيطة، وبعيداً عن تقنيّات الجراحة التجميليّة والمضاعفات التي يمكن أن تكون مرافقة لها، حسب ما جاء في موقع"العربية".

- اعتماد "الكونتورينج":

تعتمد تقنيّة "الكونتورينج" الشائعة جداً في المجال التجميلي على تظليل الأماكن التي تحتاج إلى التنحيف بألوان داكنة واستعمال الألوان الفاتحة للمناطق التي نحتاج إلى إبرازها.

ولاستعمال هذه التقنيّة في مجال تنحيف الأنف، أنت بحاجة إلى فراشي ماكياج، كريم أساس، بودرة خاصة بالكونتورينج بلونين أحدهما أغمق من لون بشرتكِ والثاني أفتح منها.

طبّقي كريم الأساس على كامل الوجه، ثمّ ارسمي خطّين عموديين بالبودرة الداكنة على جانبي الأنف من طرفه السفلي حتى قاعدة الحاجبين، وبينهما خط عمودي بالبودرة الفاتحة. استعيني بفرشاة ماكياج لتمويه البودرة وستلاحظين أن أنفكِ أصبح أكثر نحافة نتيجة لعبة الضوء والظلال الذي نفّذها "الكونتورينغ".

توسيع النظرات:

عند لفت الأنظار إلى العينين سيبدو الأنف تلقائياً أكثر نحافة. وهناك عدة أساليب يمكنكِ اعتمادها لجعل نظراتكِ تبدو واسعة، أما أكثرها سهولة وفعالية فاستعمال ماسكارا تطوّل وتكثّف الرموش.

يمكنكِ أيضاً اعتماد المكياج الدخاني الذي يعطي عمقاً أكبر للنظرات، استعيني في هذا المجال بظلال رماديّة أو بنيّة تطبّقينها من الزاوية الخارجيّة للعين باتجاه الزاوية الداخليّة وتعملين على تمويهها جيداً. يمكنكِ أيضاً الاستعانة بالآيلاينر لتحديد عينيكِ وجعل نظراتكِ تبدو أكثر اتساعاً.

- ركّزي على إبراز الابتسامة:

عند اختيار مكياج قويّ على العينين، احرصي على اختيار التدرجات الحياديّة لتلوين شفاهكِ. وعلى العكس إذا كان مكياج العينين ناعماً يمكنكِ التركيز على إبراز شفاهكِ باستعمال أحمر شفاه بلون قويّ أو مشرق، أو حتى اعتماد الصيغ اللمّاعة فهي تلفت الأنظار إلى الشفاه وتبعدها عن عيوب الأنف.

- أعيدي تحديد حاجبيكِ:

يساعد تحديد الحاجبين بشكل يتناسب مع قسمات الوجه في لفت الأنظار إلى منطقة العينين وإبعادها عن الأنف، كما يساهم في تناسق كامل الوجه. ابتعدي عن الألوان الداكنة جداً عند اختيار قلم تخطيط الحاجبين وقومي بتمويه الخطوط التي ترسمينها على الحاجبين للحصول على نتيجة طبيعيّة.

Advertisements

- التخفيف من حدّة عظمة الأنف:

لإخفاء العظمة البارزة في الأنف، استعيني بكريم أساس بلون أفتح من لون بشرتكِ، وطبّقيه من قاعدة الحاجبين نزولاً باتجاه طرف الأنف فاللون الفاتح في هذا المجال سوف يساعد على تمويه العيب الموجود في الأنف.

- إنعاش البشرة في الصباح:

يُشدّد خبراء العناية على أن بشرتنا لا تحتاج إلى خطوات تنظيف قاسية صباحاً، فالتنظيف الناعم كفيل بإزالة الإفرازات التي تراكمت عليها خلال الليل. ولكن غسل الوجه صباحاً بالماء يُنعش البشرة ويُضفي عليها لمسة من الحيوية والترطيب.

تبقى "النعومة" كلمة السرّ الأساسيّة لدى تنظيف البشرة صباحاً، وذلك لحماية الطبقة الدهنيّة-المائيّة المسؤولة عن احتجاز الرطوبة في الجلد. ويؤدي فرك الوجه بقساوة إلى تدمير هذه الطبقة وتعريض البشرة للجفاف.

ينصح خبراء العناية بمسح البشرة الحساسة بالقليل من ماء ميسيلير صباحاً، أما إذا كانت حساسة جداً فيجب إزالة بقايا هذا المستحضر عن البشرة بالقليل من رذاذ المياه المعدنيّة. إذ تحتوي ماء ميسيلير على جزيئات قد تزيد من جفاف البشرة الحساسة في حال بقائها عليها.

- غسل الوجه بالمياه الغازيّة مرتين أسبوعياً:

إن غسل الوجه بالمياه الغازيّة عادة كوريّة وصلت إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أثبتت فعاليتها مما جعل العديد من السيدات يتبنّينها في روتين العناية التجميليّة الذي يعتمدونه.

تقوم هذه الطريقة على تغميس الوجه في خليط من المياه الغازية الطبيعيّة والمياه المعدنيّة لمدة تتراوح بين 10 و20 ثانية. ولكن ما هي فوائدها؟

بشرة مشرقة:

إن احتكاك المياه الغازيّة مع سطح البشرة يُنشّط الدورة الدمويّة الصغريّة فيها، ولذلك يُطالعنا إحساس بالحرارة مرافق لهذا الحمّام المائي. كما تدخل المياه الغازيّة في المسام لتطرد الشوائب وتقوم بتمليس البشرة وترطيبها بالعمق. وتحتوي المياه الغازيّة على عناصر معدنيّة غذائيّة (زنك، مغنيسيوم، بيكربونات...) تحيي البشرة وتهتمّ بصحّتها وإشراقها.

حمّامان أسبوعياً:

ينصح الخبراء بالاكتفاء بحمّامي مياه غازيّة أسبوعياً لتجنّب ظهور أي احمرار على البشرة. وهم يوصون بضرورة استعمال المقدار نفسه من المياه الغازيّة والمياه المعدنيّة لتخليص البشرة من آثار التلوّث والإجهاد التي تفقدها حيويتها.