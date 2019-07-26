تعرف على الرياضة المثالية لمرضى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-
قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن السباحة تعد رياضة مثالية لمرضى السكري؛ حيث إنها لا تشكل إجهادا يتسبب في حدوث ارتفاع أو انخفاض شديد بمستوى السكر بالدم.
كما لا يوجد خطر التعرض لجرح بالقدم عند ممارسة السباحة بخلاف الرياضات الأخرى كالمشي أو كرة القدم، ما يجعلها مثالية لمرضى السكري، الذين يعانون من عدم الإحساس بالقدم.
وبشكل عام، تتمتع السباحة بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تحمي المفاصل والأربطة والأوتار، كما أنها تعمل على تقوية الرئة والجهاز القلبي الوعائي. كما تعد السباحة مثالية للأشخاص، الذين يعانون من متاعب الظهر أو البدانة.
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