طرق للسيطرة على غازات البطن

غازات البطن من الأمور المزعجة بالنسبة للكثيرين، وغالبًا ما يكون سببها نوعية الأطعمة التي يتناولها الإنسان، لذلك يجب الانتباه لذلك، للسيطرة على غازات البطن.

وعرض موقع "هيلث جرايد" طرق يمكن اتبعها للسيطرة على غازات البطن:

ابتلع كمية أقل من الهواء

يجب تناول الطعام والمشروبات ببطء، وتجنب مضغ العلكة، وأيضًا تجنب أي طعام آخر قابل لامتصاص كمية كبيرة من الهواء.

تحقق من مكونات الأطعمة التي تتناولها

بعض الأطعمة والمشروبات الغازية تسبب في تكوين غازات البطن، خاصة مواد السوربيتول، والمانيتول، والإكسيليتول، الموجودة أيضًا في العلكة والحلوى الخالية من السكر، وأيضًا شراب الذرة المشبع بالفركتوز، المستخدم في تحلية المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة، وسكر اللاكتوز لبعض مستهلكي الألبان، فكلها تسبب غازات البطن.

دون كل ما تتناوله

من الطرق المهمة أيضًا، تدوين كل ما تأكله وتشربه يوميًا، فطبيعة جسم الإنسان تختلف من شخص إلى آخر، وبممارسة التدوين اليومي وتفاصيل نظامك الغذائي، يمكنك تحديد هوية الطعام أو العنصر الغذائي المسبب للغازات.

Advertisements

تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بحصول الغازات، ف الأمعاء الدقيقة لا تهضم الكربوهيدرات بشكل كامل، فيتجه الطعام إلى الأمعاء الدقيقة والغليظة، وهناك تتفكك البكتيريا وتطلق الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، أما بالنسبة إلى أنواع البكتيريا الأخرى، التي تطلق غازات الميثان وكبريتيد الهيدروجين، فهي تنتج رائحة كريهة للغازات.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون

لابد من تناول كمية قليلة من الدهون حتى يصبح هناك مساحة أكبر في معدتك، وهذا يسهل عملية تحرك الغازات إلى الأمعاء الدقيقة مباشرة بلا التسبب بأي شعور مزعج للأشخاص.

​