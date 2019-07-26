طرق الوقاية من التهابات الفوط الصحية

الالتهابات الناتجة عن الفوط الصحية أثناء الدورة الشهرية أكثر ما يؤرق معظم الفتيات، هذه الالتهابات ينتج عنها في بعض الاحيان طفح جلدي وربما حبوب، وتحدث نتيجة لأن الفوط الصحية تصنع من بلاستيك ردئ كما يضاف لها روائح عطرية وغيرها من الأشياء التي تؤذي المنطقة الحساسة، إليك عدة خطوات للوقاية من هذه الالتهابات، بحسب موقع "وومن هيلث".

تنظيف الأماكن الحساسة جيدا

غسل المناطق الحساسة بغسول مخصص لها ولكن لا يجب استخدامه كل يوم، كحد أقصى يستخدم مرة بالأسبوع.

تجفيف المناطق الحساسة من المياه بمنشفة قطنية ويتم تجديدها كل يوم.

تغيير الملابس الداخلية باستمرار.

ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من القطن والابتعاد عن الملابس الداخلية المصنوعة من الحرير أو البولستر.

وضع بودرة تلك خاصة بالأطفال، لأنها تمتص العرق وتمنع الالتهابات.

Advertisements

تغيير الفوطة الصحية أثناء الدورة الشهرية كل 4 ساعات كحد أقصى.

طريقة علاج الالتهابات الناتجة عن الفوط الصحية

الزيت يعد أحد أفضل العلاجات لهذه المشاكل، ضعي القليل من زيت جوز الهند على المنطقة المصابة واتركيه ليمتصه نسيج الجلد.

يفضل الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة في هذه الفترة إلى أن يهدأ الالتهاب.

يمكنك استخدام المطهرات المتاحة في الأسواق ولكن ليس بشكل يومي.

كما يفضل استخدام كريمات مطهرة من الكريمات المتاحة في الأسواق بحيث أنها ستساعدك على التخلص من الالتهابات في هذه المنطقة بشكل سريع.

وإذا استلزم الأمر ولم تحصلي على النتيجة المرجوه بعد اتباع كل هذه الخطوات فيجب عليكي استشارة طبيب متخصص.

​