التطيب ولبس أحسن الثياب.. 8 سنن مستحبة يوم الجمعة

عادة ما تحرص دار الإفتاء المصرية على نشر السنن المستحب فعلها يوم الجمعة، لزيادة الثواب والتعود على ممارستها بشكل دائم، وهم 8 سنن وضعتهم دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

الاغتسال.

التطيب.

لبس أحسن ثياب.

التسوك.

تحري ساعة الإجابة.

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كثرة الدعاء والصلاة على النبي.

قراءة سورة الكهف.

التبكير إلى المسجد.

ويتميز يوم الجمعة بإيجاد ساعة استجابة لا يرد فيها الدعاء، ورغم اختلاف العلماء حول تحديد ساعة الاستجابة، إلا أنه جرى التأكيد على تواجدها.

ومن المؤكد أيضًا من الأحاديث إثبات بأن يوم الجمعة توجد ساعة لا يرد فيها الدعاء، لكن يظل تحديد وقت إجابة الدعاء مسألة خلافية، فالتقيد بوقت محدد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة، غير سديد، فينبغي للإنسان أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر.

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