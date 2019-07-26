توفير جليسة أطفال.. 4 نصائح لتكيف الأم مع العمل عقب عودتها من إجازة الوضع

تواجه بعض السيدات مشكلة في التكيف مع العمل عقب عودتهن من إجازة الوضع، إذ يشعرن بإضافة العديد من المسؤوليات والأعباء لحياتهن، لذلك قدمت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مجموعة نصائح للأمهات التي تساعد المرأة على الشعور بالاستقرار في العمل:

توفير جليسة أطفال

من الضروري أن توفر المرأة العاملة جليسة أطفال، للعناية بطفلها أثناء تواجدها في العمل، ويمكنها الاستعانة بالأقارب والأصدقاء إن لم تتمكن من توفير جليسة للأطفال.

تنظيم الوقت

يجب أن تحاول المرأة العاملة تنظيم وقتها بشكل دقيق لتوفق بين العناية بمولودها الجديد وبين مسؤولياتها في العمل، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تخصص الأم وقتاً في المساء لإعداد احتياجات طفلها أثناء غيابها عنه في اليوم التالي، وإعطاء التعليمات اللازمة لجليسة الأطفال حول شؤون طفلها ومواعيد طعامه ونومه.

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اختيار التغذية المناسبة للطفل

يمكنك اختيار حليب طبيعي يطابق في مواصفاته مواصفات حليب الأم، كما يمكنك ضخ حليب الثدي في زجاجة نظيفة وتخزينه في ظروف صحية لاستخدامه عند الضرورة.

تكريس الوقت للطفل في الإجازات

ينصح بتكريس معظم الوقت في أيام الإجازات للطفل، للتعويض عن أوقات غيابك عنه، وتعويده على وجودك معه.

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