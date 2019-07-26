طريقة عمل صينية الوقار بالليمون

قدم الشيف الشربيني، عبر برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة" طريقة عمل صينية سمك الوقار بالليمون وهو من الأطباق الرئيسية التي يمكن تحضيرها وتتفنن ربة المنزل في إعدادها بكل سهولة، وتقدمها لعائلتها، والتي تعتبر من أفضل أنواع الأسماك التي يفضلها العديد من الأشخاص. المكونات سمك وقار. كرات. جنزبيل. زيت زتون. مستردة. ثوم. بصل أخضر. توابل سمك. بطاطس. نعناع أخضر. عصير ليمون. بشر ليمون. Advertisements ملح. فلفل. كمون. طريقة التحضير - نحضر السمك ويتم فتح السمكة بشكل طولي. - نفرم الثوم مع الجنزبيل والنعناع والمستردة وزيت الزيتون وعصير الليمون وتوابل السمك والملح والفلفل والكمون، وليمون بقشره والكرات والبصل الأخضر وتخلط جيدا في الخلاط. - نضع الخلطة على السمك وندخل الخلطة داخل الفتحات. - تقطع البطاطس وتتبل بالخليط ونضعها داخل بطن السمكة، ثم توضع في صنية وندخلها الفرن لمدة ساعة. ​

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