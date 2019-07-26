ضعي البرايمر على وجهك بـ 6 خطوات

أصبح البرايمر من أساسيات المكياج، ووضعه على الوجه شيئ أساسي فهو يشكل طبقة عازلة قبل وضع الميكب، وكذلك يهيئ البشرة لكم من مستحضرات التجميل التي ستوضع عليها، وفيما يلي خطوات وضع البرايمر بشكل صحيح. غسل الوجه عليك في البداية غسل وجهك بالماء الفاتر، بواسطة منظف مناسب للبشرة. تجفيف جففي بشرتك تماما من الماء، بمنشفة قطنية. ترطيب رطبي بشرتك باستخدام كريم مركب، ويجب أن يمتصه الوجه قبل وضع البرايمر. البرايمر يجب اختيار البرايمر المناسب للبشرة حسب نوعها، فهو يختلف من البشرة الجافة للدهنية للعادية. Advertisements توزيع يجب توزيع البرايمر على الوجه كاملا، أسفب العينين، والجبين، والوجنتين، والذقن. كريم الأساس بمجرد الانتهاء من وضع البرايمر يصبح الوجه جاهزا لاستقبال المكياج، ووضع كريم الأساسي وباقي خطوات المكياج. ​

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