طريقة عمل ستيك اللحمة بصوص البرتقال

تعد طريقة عمل اللحمة بصوص البرتقال من الطرق المميزة، التي تزين سفرتك، فاذا كنتي ترغبين بعمل أكلة جديدة ومميزة عليكي أن تجربيها. المقادير ¾ كيلو لحم استيك. 2كوب من عصير برتقال. قشر برتقالة. 2 معلقة كبيرة من الزيت. 2 معلقة صغيرة من الكمون. ¼ معلقة صغيرة ببريكا. Advertisements 2 ورقة لوري. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بتتبيل اللحم بالملح والفلفل الأسود. نضع الزيت علي نار متوسطة ثم نقوم بتشويح اللحم حتي يصبح لونها بنيا، ثم نضيف إليها الكمون والببريكا و ورق اللوري ونقلبها جيدا. نضيف إليها عصير وبشر البرتقال وونتركه حتى الغليان، ونقوم بتغطية القدر ونتركه على نار هادئة حتى تنضج اللحم. نسخن الفرن على درجة حرارة 250، ونقوم بوضع اللحم والصوص الخاص به في طاجن وندخله الفرن لمدة ربع ساعة. يزين بشرائح البرتقال والزعتر الأخضر و يقدم ساخنا مع أرز بالخلطة والمكسرات. ​

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