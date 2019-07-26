رغم الخلافات.. أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ فجر السعيد: لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء

غلبت مشاعر الحزن والأسى على الفنانة أصالة، رغم خلافاتها الشهيرة مع الإعلامية فجر السعيد، وظهرت مشاعرها جلية خلال كلمات رسالتها المؤثرة، التي كتبتها لـ" فجر"، وشاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

فجر السعيد في العناية المركزة.. وفنانات يساندونها: ادعولها بالشفاء العاجل

وكتبت أصالة عن مرض فجر السعيد قائلة: "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي".

وأضافت في رسالتها متمنية الشفاء لها: "لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان فجر السعيد".

حساب فجر السعيد يحذر من تداول أخبار غير صحيحة عن حالتها الصحية

وكانت الرسالة مرفقة بصورة للإعلامية فجر السعيد، وخبر نفاه زوجها، بانها تتعرض لنزيف حاد في القلب خلال عملية جراحية.

ويذكر أنه شبت عدد من الخلافات القديمة بين فجر السعيد وأصالة حيث انتقت السعيد صوتها وأدائها خلال غناء أغنية وطنية ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير"، في الكويت للفنان عبد الكريم عبد القادر.

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وتجدد الخلاف بطلب أصالة الجنسية المصرية، حيث انتقدت فجر السعيد حصولها على أكثر من جنسية بينها البحرينية، وقالت لماذا لا تكتف بها، وقالت في التغريدة "أصالة تطالب بالجنسية المصرية وتقول خلصوني، للعلم أصالة تحمل الجنسية البحرينية بالتالي نفهم من كلامها أنها تريد التخلص من الجنسية البحرينية، لا حول ولا قوة إلا بالله".

لترد عليها أصالة فيما بعد في برنامج عمرو أديب وتشتعل حرب التعليقات، عبر السوشيال ميديا، وقالت أصالة لأديب، وقالت إنها تنتمي للعديد من الدول العربية وتفتخر بالجنسيات التي تحملها ومن ضمنها البحرينية، ووصفت تصريحات فجر السعيد بـ"الغلاظة"، وأكدت أنها لا تعرف السعيد وأشارت إلى أنها لو جلست معها "ستغير رأيها"، ورأت أن إحدى زميلاتها من الوسط الفني تقف وراءها وتابعت قائلة "الله يهديها".

وكانت الإعلامية فجر السعيد قد تعرضت لوعكة صحية انتقلت على إثرها لأحد مستشفيات الكويت، ودخلت العناية المركزة، ولكن زوجها نفس أنباء توقف قلبها، وحدوث نزيف خلال العملية، وأكد على أن حالتها الصحية مستقرة حاليا.

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