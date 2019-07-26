أعراض الجرب

يسبب السوس أو العث عادة هذه الحالة المرضية الجلدية، الشائعة يوصف هذا العث ذو الأرجل الثمانية الذي يسبب حكة الجلد بأنه صغير جدًا بحيث لا يمكنك رؤيته على الجلد. يصاب الناس بالجرب عندما ينتشر العث في الطبقة العليا من الجلد ليعيش ويتغذى. عندما يتفاعل الجلد مع العث، يتطور طفح جلدي شديد الحكة.

وبعد أن ينتشر العث في الجلد، يستغرق الأمر بعض الوقت لتطوير العلامات والأعراض. إذا كنت قد أصبت بالجرب من قبل، فعادةً ما تبدأ الحكة في غضون يوم إلى أربعة أيام. عندما لا يعاني الشخص من الجرب من قبل، يحتاج الجسم إلى وقت لتطوير رد فعل على العث. قد يستغرق ظهور الأعراض من 2 إلى 6 أسابيع.

علامات وأعراض الجرب تشمل، بحسب الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية:

الحكة

لا سيما في الليل: الحكة هي أكثر الأعراض شيوعا. يمكن أن تكون الحكة شديدة لدرجة أنها تجعل الشخص مستيقظًا في الليل.

طفح جلدي

كثير من الناس يصابون بطفح الجرب. يسبب هذا الطفح نتوءات صغيرة غالباً ما تشكل خطًا. يمكن أن تبدو النتوءات كخلايا أو لدغات صغيرة أو عقدة تحت الجلد أو البثور. بعض الناس يصابون ببقع متقشرة تشبه الأكزيما.

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القروح

خدش الطفح الجلدي يمكن أن يسبب تقرحات. العدوى يمكن أن تتطور في القروح.

القشور السميكة على الجلد

تتشكل القشور عندما يصاب الشخص بنوع حاد من الجرب يسمى الجرب المقشور. اسم آخر للجرب المقشر هو الجرب النرويجي. مع وجود العديد من العث في الجلد، يصبح الطفح والحكة مختلفين.

خدوش

الحكة الشديدة يمكن أن تؤدي إلى الخدش المستمر. مع الخدش بدون توقف ، يمكن أن تتطور العدوى. قد يؤدي الخدش بدون توقف إلى تعفن الدم، وهي حالة تهدد الحياة في بعض الأحيان وتتطور عندما تدخل العدوى في الدم.

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