طريقة عمل الكاليماري بكريمة المستردة

قدمت الشيف رانيا الجزار، طريقة عمل كاليمري بكريمة المستردة، وذلك من خلال برنامجها "نص مشكل"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق الرئيسية الذي يمكن تحضيره في وجبة الغداء. مقادير عمل كاليمري بكريمة المستردة 500 جرام كاليمارى حلقات. نصف كوب عصير ليمون. 30 جرام زبدة. ملعقة كبيرة دقيق. مكعب مرقة دجاج. ربع كوب ماء. ثلاثة أرباع كوب كريمة طبخ. Advertisements لبن. ملعقة كبيرة مستردة. 2 ملعقة كبيرة حبوب مستردة. ملعقة كبيرة شبت مفروم. ملح. فلفل أسود. طريقة عمل كاليماري بكريمة المستردة يشوح الكاليماري فى الزبدة مع المستردة. يضاف المرقة والدقيق والكريمة وعصير ليمون واللبن والدقيق والماء والملح والفلفل الأسود. يضاف الشبت قرب تمام النضج ويقدم مع الخس. ​

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