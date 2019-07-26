طريقة عمل الكريب سوزيت

الكريب من الأطعمة التي يمكن تناولها حادقة وحلوة، ورغم أن الكريب الحادق هو الأكثر شيوعا، إلا أن من أشهر الأنواع الحلوة هو الكريب سوزيت، ويقدم لك موقع "هن" طريقة سهلة لتحضير الكريب سوزيت في البيت. مكونات الكريب كوب حليب. بيضة. كوب و1/2 دقيق. رشة ملح. 100 جرام زبد مذاب. مكونات صوص الكريب عصير 2 ثمرة برتقال. بشر ثمرة برتقال. 175 جرام زبد. 75 جرام سكر. Advertisements نشا. طريقة التحضير يوضع الزبد واللبن والدقيق والبيض ورشة الملح في الخلاط. توضع نقطة من الزيت في طاسة غير قابلة للصلق، ويوضع القليل من العجين فيها حتى ينضج. يوضع الزبد على النار مع بشر البرتقال. يخلط النشا مع عصير البرتقال، ثم يوضع على الزبد وبشر البرتقال، ويقلب جيدا. يشكل الكريب مثلثات، ويوضع في صوص الزبد على النار. يقدم مع شرائح البرتقال. ​

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