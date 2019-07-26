"ناهد" تطلب الخلع: "باع الشقة وأنا عياله فيها"

"لقيت البواب ومعاه واحد طالعي الشقة وبيقولي هتخلي أمتي يا مدام".. بهذه الكلمات بدأت "ناهد" صاحبة الـ32 عاما وأم لـ3 أولاد كلامها، بعد أن مضى على زواجها 9 سنوات حتى قررت رفع دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بالزنانيري، فالزوج باع شقة الزوجية وهي تعيش بها هي وأولادها.

قالت ناهد لـ "الوطن": "كانت حياتنا مستقرة وماشية طبيعي لحد ما بدأ صحابه يروحوا ويجوا عليه ومن وقتها كل حاجة باظت، بقا يبات برا البيت ويشرب مخدرات ويرجعلي بالليل سكران، عملت معاه كل حاجة عشان يتعدل ويرجع زي الأول ومفيش فايدة، كان بيضربني وهو مش في وعيه واللي زاد عن حدة بقا يضرب العيال ضرب مفتري، خفت يموت عيل منهم في ايده، قولتله طلقني قالي هطلقك أنا مش عايزك".

وأضافت "ناهد" أنه ترك المنزل وتغيب عنه لمده 3 أشهر، لم تكن تعلم عنه أي شيء موضحه أنها استيقظت في يوم على صوت جرس الباب، وعندما فتحت وجدت رجلا غريبا بصحبة البواب يطالبها بإخلاء الشقة لأنه قد اشتراها من صاحبها، فاسودت الدنيا أمام اعينها ولم تكن تعرف ماذا تفعل وأين تذهب بـ 3 أطفال: "محدش بيستحمل عيال حد، وأنا بعت كل اللي ورايا واللي قدامي عشان أصرف على العيال هروح فين واجي منين، وكتر خيره المشتري إداني مهله 6 شهور أخلي الشقة، نزلت دورت على شغل عشان أقدر آجر مكان أسكن فيه أنا والعيال وآكلهم، وقررت اخلعه لأني مش طايقه أشوف وشه".

​