أدوات طعام خشب وشنط آمنة.."بانليستك"مشروع صديق للبيئة بأيدي النساء

مصانع يشغلها مئات من السيدات المعيلات والفتيات المتسربات من التعليم اللاتي لم يحالفهن الحظ للحصول على دخل ثابت للإنفاق على أسرهن، يعملن على إنتاج أدوات صديقة للبيئة ضمن مشروع جديد يستهدف أصحابه القائمين عليه نشر الوعي بمخاطر البلاستيك، فتحققت الفائدتين، الأولى متمثلة في مساعدة شريحة كبيرة في المجتمع والثانية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة بالحفاظ على البيئة.

في يونيو من العام العام الماضي، انطلق مشروع "بانليستك" بمحافظة الإسكندرية كشركة ذات مسؤولية مجتمعية تهدف إلى التوعية بوقف استخدام البلاستيك في مصر، وذلك بتوفير منتجات بديلة لاستخدامها بسهولة، تتمثل في إنتاج أدوات طعام من الخشب القابل للتحلل للتعامل به في مطاعم الأكل الجاهز والسريع"التيك أواي" بدلا من الأدوات البلاستيك، ووفقا لصاحبة الفكرة وإحدى مؤسسي الشركة الثلاثة، منار رمضان، فإن الدعوة بوقف استخدام البلاستيك دون توفير بدائل متاحة هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم استجابة الجمهور للمبادرات التوعوية.

بالاتفاق مع عدد من المصانع في محافظة الإسكندرية، تنتج"بانليستك" إلى جانب أدوات الطعام الخشبية، شنط قماش يحتاجها السيدات في التسوق بدلا من استخدام الأكياس البلاستيك، وحسب حديث منار لـ"الوطن" فإن هذه المنتجات تتم بأيدي السيدات فقط أغلبهن من النساء المعيلات اللاتي يتم جلبهن من المناطق المهمشة في المحافظة لمساعدتهن على التكسب والربح إلى جانب عدد من الفتيات المتسربات من التعليم، فتصبح الفائدة من المشروع مزدوجة لتوظيف هذه الشريحة المجتمعية والمساهمة في الحفاظ على البيئة.

بانليستك: تطلق حملات توعية وورش عمل لتوعية أهالي الإسكندرية بمخاطر البلاستيك

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منتجات الشركة الناشئة تشمل أيضا تصنيع الأكياس البنية الورقية التي تستخدم أيضا في وضع الطعام بها كالخبز كبديل عن البلاستيكية، وبدأ الكثير من الجمهور الإقبال على شراء هذه المنتجات بعد انتشار حملات التوعية الخاصة بهم في المحافظة،"بدأت المبيعات تزداد بزيادة حملات التوعية وخاصة أن سعر المنتجات في متناول يد الجميع"، وفقا للعضو المؤسس للشركة.

"ورش عمل تختص في إعادة التدوير وحملات تنظيف للشواطئ تنطلق على أرض الواقع"، أدوات آخرى يعتمد عليها المسؤولون في"بانليستك" لنشر الرسالة والهدف الرئيسي لهم رغبة في نشر الفكرة على اكبر نطاق بين الجماهير مع العمل على التواصل مع صناع القرار في الإسكندرية والعاصمة لتمكين هذه الجهود بقوانين و شراكات داعمة لهم.

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