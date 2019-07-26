ستيفاني صليبا تتألق بـ"الروز" في جلسة تصوير ببفرلي هيلز

تألقت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا في جلسة تصوير جديدة، ونشرت بعض الصور منها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وتظهر ستيفاني في أحد شوارع بيفرلي هيلز مرتدية فستانا "روز" بذيل طويل مفتوحا من الأمام ومن الأسفل. Advertisements يذكر أن ستيفاني صليبا هي ممثلة وإعلامية لبنانية وشاركت العام الماضي في بطولة مسلسل "فوق السحاب" مع الفنان هاني سلامة. ​

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