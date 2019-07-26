طريقة تحضير صدور ديك رومي بالخضار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

حضري صدور الديك الرومي بالخضار في الفرن، على طريقة الشيف غادة التلى.

المكونات:

صدر ديك رومي

بطل حلقات

بطاطس مكعبات

4 حبات من الجزر

4 حبات من الكوسة

كوب من البسلة

4 أعواد روز ماري

4 فصوص ثوم مفروم

ليمون

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مكونات التتبيلة:

مياه بصل

بصل مبشور

3 ملاعق كبيرة ليمون

ملعقة صغيرة بابريكا

رشة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة باربكيو صوص

طريقة التحضير:

يتم عمل التتبيلة بخلط البصل المبشور مع ماء البصل وعصير الليمون وبابريكا وجوزة الطيب وباربكيو صوص.

يتبل صدر الرومي بجزء من التتبيلة، ويضاف الجزء الثاني منها على الخضار، مع إضافة الثوم المفروم والروز ماري.

يوضع الصدر مع الخضار في صينية مناسبة، وتغطى بورق ألمونيوم وتدخل فرن ساخن حتى النضج.