دراسة جديدة: الفطور أهم وجبة في اليوم.. وهذه فوائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365 :

نُشرت دراسة جديدة في مجلة الكلية الأمريكية للأمراض القلبية تفيد بأن تناول الفطور أو عدمه قد يرتبط بارتفاع خطر الموت بسبب أحد أمراض القلب، بحسب ما جاء بموقع "سي إن إن" عربية.

ووفقا للدراسة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول الفطور، ارتفع خطر الموت لديهم بسبب أمراض القلب والشرايين بنسبة 87 %، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون كل يوم وجبة طعام.

ويقول الباحثون، إن الرابط كان كبيرًا ومستقلًا عن الوضعين الاجتماعي والاقتصادي للشخص، ومؤشر كتلة جسمه والمخاطر القلبية والوعائية الموجودة لديه، مشيرين إلى أن البحث يوفر دليلًا على أن وجبة الفطور، قد تكون في الواقع أهم وجبة في اليوم.

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ويوضح الباحثون، أن الدراسة تربط بين تخطي الفطور وعوامل الإصابة بأمراض القلب مثل داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وفرط شحميات الدم.

ويشير خبراء إلى أن تخطي إحدى الوجبات اليومية يختلف عن ممارسة الصوم المتقطع في الدراسة، أي عندما تمتنع عن تناول الطعام لساعات متعددة، وبعدها تتناول الوجبات المعتادة خلال فترة زمنية أقصر.

وتشير بعض الدراسات، إلى أن الصوم المتقطع قد يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المتعلقة بها، مثل السكري والسرطان.