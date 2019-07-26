انهارت خلال تشييع جثمان فاروق الفيشاوي.. معلومات عن هنادي مهنا؟

حزن كبير سيطر على الفنانة هنادي مهنا، خلال تشييع جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ظهر أمس، من مسجد مصطفي محمود في المهندسين.

ظهرت "مهنا"، خلال الجنازة مرتدية حجابا أسود اللون، وهي منهارة من البكاء حزنا على فراق الفيشاوي، الذي تربطه بوالدها علاقة أسرية.

"هن" يستعرض أبرز المعلومات عن هنادي مهنا:

- هي ابنة الموسيقار الكبير هاني مهنى، من زوجته الفرنسية، حيث تزوج مرتين غير والدة هنادي.

- تبلغ من العمر 21 عاما، فهي مواليد 1998.

- درست هندسة الصوت، بعد أن تعلمت إدارة الأعمال في العاصمة الإسبانية مدريد.

- تعشق الموسيقى والغناء، وتمتلئ صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، بمقاطع فيديو لها وهي تغني أغاني غربية.

- قدمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في 2014.

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- كانت واحدة من المشاركين في أغنية "القرد بيتكلم".

- ظهرت في أعمال درامية قبل "زلزال"، من بينها الجزء الثاني من "أفراح إبليس".

- دخلت مجال الإعلانات لفترة وعملت به.

- شاركت خلال شهر رمضان السابق في مسلسلي "حكايتي" و"بركة".

- قالت إنها الوحيدة من بين أخواتها التي ورثت الفن عن أبيها.

- أسست أكاديمية لتعليم فنون الموسيقى بمساعدة والدها.

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