ياسمين غيث تتحدى السمنة بعد انتصارها على "السرطان"

بعد نجاحها في التغلب على مرض السرطان الذي أصابها، بدأت الفنانة ياسمين غيث رحلة تحدي جديدة مع خسارة وزنها.

وتساءلت غيث، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "فاكرين هاشتاج My Cancer Diaries اللي دايماً كنت بكتبه مع قصتي علشان متابعة رحلتي؟".

وتابعت: "جيتلكم المرة دي بواحد جديد ورحلة جديدة، وتحدي جديد واجهته وبحاول التغلب عليه، صحتي، عاداتي الغذائية السيئة، ونضالي في خسارة الوزن".

وأردفت: "أنا عارفة أنه ممكن يكون بالنسبة لناس كتير مش زيادة كبيرة في الوزن، لكن بالنسبة لي كان حاجة كبيرة قوي".

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وياسمين غيث من أحفاد الفنان الراحل عبدالله غيث، وشقيقة الفنان الراحل حمدي غيث، أصيبت بالسرطان عام 2016 وبدأت بعدها في عمل حملات توعية بالمرض وتشجيع الناس على محاربته والقضاء عليه.

ودخلت عالم التمثيل بالصدفة بعدما عرض عليها المنتج محمد مشيش المشاركة في مسلسل "حلاوة الدنيا"، وتقديم دور فتاة مصابة بالسرطان وتحاربه بنفس ما تفعله في الحقيقة، وبعدها شاركت مع الفنان ياسر جلال في مسلسل "رحيم"، العام الماضي.

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