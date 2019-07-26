حساب فجر السعيد يحذر من تداول أخبار غير صحيحة عن حالتها الصحية

نشر الحساب الرسمي للإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لرسالة تضمنت كلمات طمأئنة لمحبي "السعيد"، تضم آخر تطورات حالتها الصحية.

كتب بالصورة التي نشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "تم تداول في الآونة الأخيرة أخبار غير صحيحة عن حالة الكاتبة فجر السعيد، لذلك وجب التنويه بأن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ، وتحظى باهتمام الطاقم الطبي المشرف على حالتها في المستشفى، ومن كبار المسؤولين".

ودخلت الإعلامية فجر السعيد، صباح الأمس، غرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير بالكويت، عقب إجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال زوج الإعلامية سعود السبيعي، إن حالتها بدأت تستقر على حد قول الأطباء، مبينا أن ما حدث لها هو "تسريب" بعد العملية الجراحية، ما أدى إلى تسمم وربكة في وظائف أعضاء الجسم.

ولفت إلى أنها حظيت باهتمام طبي من مستشفى مبارك، إضافة إلى اهتمام ومتابعة خاصة من كبار المسؤولين، في مقدمتهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير الداخلية ووكيلها، إضافة إلى متابعة وزير الصحة ووكيلها.

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ونفى "السبيعي" أي توقف لقلب الإعلامية، مبينا أن حالتها بدأت بالتحسن، لافتاً أن ما تعرضت له "لا نستطيع أن نجزم بأنه خطأ طبي، لكن سيتم اتضاح الرؤية خلال 3 إلى 4 أيام"، وطالب السبيعي الجميع بأن يدعو للإعلامية فجر السعيد بأن تتشافى في أقرب وقت.

وفور انتشار أخبار مرضها طالبت عددا كبيرا من الفنانات العرب بالدعاء للإعلامية الشهيرة، حيث قالت الفنانة الإماراتية أحلام، خلال تدوينه لها على تويتر: "يا رب اشفيها شفاءً لا يغادر سقما، استودعتك الرحمن اللي عينه لا تسهى ولا تنام، أمنتكم ادعوا لها أمانة كل من يشوف البوست يدعي لها".

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