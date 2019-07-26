12 خطأ فادحًا تجنبيها لإطلالة أنيقة ومثالية في الصيف دون تكلف

الحفاظ على إطلالة مثالية بشكل يومي مهمة شاقة، فالأخطاء واردة في مجال الأناقة كما هي واردة في الحياة. ولكن يمكن تجنب العديد منها بعد التعرف على هذه الهفوات، التي يُنصح بالابتعاد عنها لإطلالة أنيقة دون تكلف.

1- ارتداء الكعب العالي دون معرفة السير فيه

لا تفكري بارتداء الكعب العالي إذا كنت لا تعرفين السير بأناقة فيه. تمرني أولاً على أحذية ذات كعوب متوسطة الارتفاع قبل إجراء تمرينات على الكعب العالي لتصبح مشيتك ثابتة عند ارتدائه. ولا تختاري الكعب العالي بمقاس أكبر قليلاً من مقاس قدمك الفعلي بحجة أنه سيكون مريحاً أكثر لأن ذلك سيجعل السير فيه أصعب عليك.

2- اعتماد الجوارب ذات اللون اللحمي

يُعتبر ارتداء الجوارب ذات اللون اللحمي موضة قديمة، فهي تجعل الساقين تبدوان ضخمتين وتجعل إطلالتك أقرب إلى طلة امرأة عجوز. كما أن بعضها يجعل قدميك تبدوان داكنتين جداً أو فاتحتين جداً، أو حتى لماعتين. عندما ترغبين في ارتداء جوارب من النايلون، اختاري الأسود منها أو الشفاف مما يساعد على إظهار لون بشرتك الحقيقي.

3- ارتداء السروال ذي الخصر المنخفض

إن ارتداء هذا النوع من السراويل يؤدي إلى التركيز على إظهار عيوب الجسم. استبدليه بقصات السراويل المتوسطة الخصر أو ذات الخصر المرتفع التي تجعل القوام يبدو ممشوقاً.

4- الصندل الضيق على القدم

تفتقر الصنادل التي تكون ضيقة على القدم إلى الأناقة والراحة، لذلك من الأفضل تجنب ارتدائها. اختاري دائماً الصنادل المريحة التي تناسب مقاس قدمك وشكلها أيضاً.

5- الإفراط في الجمع بين الطبعات

تضفي الطبعات لمسات من التميز والمرح على الإطلالة، ولكن الخلط بين عدة طبعات بشكل غير مدروس يعطي نتائج معاكسة. تجنبي تنسيق الخطوط الأفقية مع الخطوط العامودية في الزي نفسه، وتجنبي خلط طبعة البولكا مع المربعات. وتذكري أن اختيار طبعة واحدة في إطلالتك يبقى دائماً ضمانة كي لا تخطئي في هذا المجال.

6- اعتماد الأسود كلون لكامل الإطلالة

إذا كان الأسود لوناً أنيقاً بحد ذاته، إلا أن اعتماده لكامل الإطلالة يجعلك تبدين متعبة وحزينة كونه يبرز الهالات الداكنة والشحوب في الوجه. أضيفي دائماً أكسسوارات ملونة إلى إطلالتك عندما ترتدين الأسود، فمن شأن ذلك أن يساهم في إضفاء بعض الإشراق عليها.

7- ارتداء الأحذية المفتوحة على أظافر غير مرتبة

يشكل تقليم أظافر القدمين ضرورة عند ارتداء الأحذية المفتوحة من الأمام، كما أن العناية بترطيب كعب القدمين لحمايته من التشقق ضرورة أيضاً. فإهمال العناية بترتيب القدمين ينعكس سلباً حتى على أكثر الإطلالات رقياً وأناقة.

8- الخلط بين عدة ألوان

إن اعتماد الألوان بلمسات خفيفة يجعل إطلالتك مشرقة، أما الإفراط في خلط الألوان فيجعلك تبدين كالبهلوان. تجنبي خلط أكثر من 3 ألوان مع بعضها البعض إلا إذا كانت من تدرجات العائلة اللونية نفسها. وتذكري أن الألوان الأساسية هي الأحمر، والأزرق، والأصفر هي ألوان قوية من الأفضل إبعادها عن بعض وتنسيق كل واحدة منها مع تدرجات حيادية كالأبيض، والأسود، والرمادي، والكحلي، والبيج.

أقرأ أيضًا:

أفضل السراويل التي يجب على كل رجل امتلاكها9- الإفراط في اعتماد لعبة الشفافية يمكن لبعض اللمسات الشفافة في الزي أن تبدو أنثوية وأنيقة، أما الإفراط في اعتماد الشفافية فيجعل الإطلالة تبدو مبتذلة وغير مرتبة. 10- اختيار المقاس غير المناسب إذا كنت تعتقدين أن اختيار أزياء بمقاس أكبر من قياسكِ ممكن أن يخفي عيوب جسمك، فاعلمي أنك ترتكبين خطاً شائعاً في هذا المجال لأنه سيجعلك تبدين أكثر ضخامة ويجعل إطلالتك تبدو غير مرتبة. كما أن اعتماد الأزياء الضيقة جداً سيؤدي إلى إبراز كل عيوب جسمك. لذلك من الضروري اختيار أزياء تناسب مقاسك وطولك وشكل جسمك مما يساعد على إخفاء العيوب جيداً. 11- المغالاة في الأناقة المغالاة من الأمور غير المستحبة في مجال الأناقة، فعند اختيار قطعة أزياء مبتكرة نسقيها مع قطعة بسيطة لتبتعدي عن التكلف. اختاري لإطلالتك طرازاً واحداً في مجال الأزياء والأكسسوارات (قد يكون الطراز الهندسي، أو الكلاسيكي...) ولا تجمعي بين عدة طرازات مع بعضها البعض في الإطلالة الواحدة. 12- ارتداء الأكسسوارات بلون مماثل للون الأزياء الهدف من اعتماد الأكسسوارات هو إضافة لمسات من التميز واللون على الإطلالة وإضفاء لمسة متجددة على الزي. لذلك من الأفضل أن تكون الأكسسوارات بلون مختلف عن الزي لتحقيق الهدف من ارتدائها.

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